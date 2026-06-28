  1. В Украине

Пейзажная аллея vs парковка: киевляне требуют запретить строительство

19:37, 28 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Авторы петиции предлагают сохранить зеленую зону и отказаться от застройки территории, которая частично относится к охранным и памятникоохранным зонам.
Пейзажная аллея vs парковка: киевляне требуют запретить строительство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция №14332 с призывом не строить парковку на Пейзажной аллее и рассмотреть альтернативные варианты благоустройства зеленой зоны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В тексте петиции говорится, что недавно Киевский городской совет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка площадью около 4 гектаров на нижней террасе Пейзажной аллеи для возможного строительства. Авторы обращения считают, что это решение противоречит природоохранным и памятникоохранным ограничениям.

В частности, отмечается, что на этой территории находится археологический памятник «Старокиевская гора», а часть участка входит в буферную охранную зону ЮНЕСКО. Также подчеркивается, что она является составной частью зеленой зоны «Пейзажная аллея», площадь которой, по словам авторов, не может быть уменьшена из-за планов застройки.

В петиции подчеркивается, что размещение паркинга может быть альтернативно реализовано на других участках, в частности на месте недостроенного корпуса университета имени И. Карпенко-Карого или путем реконструкции Львовской площади с обустройством подземных парковочных мест. Также авторы считают, что отказ от новой парковки не приведет к снижению нагрузки на центр города, поскольку увеличение количества парковочных мест может стимулировать дополнительный спрос на использование автомобилей.

Инициаторы обращения предлагают сохранить Пейзажную аллею как зеленую зону в её нынешнем виде, провести благоустройство территории, увеличить количество деревьев и установить современные художественные объекты, отказавшись от масштабной застройки.

Среди требований петиции — возвращение целевого назначения участка по адресу Киеновский переулок, 12–14, на «для эксплуатации и обслуживания зеленых насаждений», а также недопущение вынесения на голосование решений, предусматривающих застройку этой территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев петиция

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Временный запрет на взыскание пенсий во время военного положения не работает автоматически для «универсальных» карт

Верховный Суд отказал пенсионеру в взыскании средств, списанных с пенсионного счета частным исполнителем.

Дропшиппинг и единый налог: почему популярная модель продаж может создать проблемы для ФОП

Дропшиппинг для ФОП: простая модель продаж, которая на практике может создавать налоговые риски.

Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

Индивидуальный номер на авто могут уничтожить, а владельцы потерять деньги: почему у водителей есть всего лишь год

Получение индивидуального номерного знака по доверенности упрощает процедуру для водителей, однако игнорирование сроков получения или перерегистрации авто чревато потерей заказа и средств.

Пенсионер требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением» и 24 млн гривен: что решил Верховный Суд

Великая Палата отказала пенсионеру, который требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением».

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]