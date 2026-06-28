Пейзажная аллея vs парковка: киевляне требуют запретить строительство

Авторы петиции предлагают сохранить зеленую зону и отказаться от застройки территории, которая частично относится к охранным и памятникоохранным зонам.

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На сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция №14332 с призывом не строить парковку на Пейзажной аллее и рассмотреть альтернативные варианты благоустройства зеленой зоны.

В тексте петиции говорится, что недавно Киевский городской совет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка площадью около 4 гектаров на нижней террасе Пейзажной аллеи для возможного строительства. Авторы обращения считают, что это решение противоречит природоохранным и памятникоохранным ограничениям.

В частности, отмечается, что на этой территории находится археологический памятник «Старокиевская гора», а часть участка входит в буферную охранную зону ЮНЕСКО. Также подчеркивается, что она является составной частью зеленой зоны «Пейзажная аллея», площадь которой, по словам авторов, не может быть уменьшена из-за планов застройки.

В петиции подчеркивается, что размещение паркинга может быть альтернативно реализовано на других участках, в частности на месте недостроенного корпуса университета имени И. Карпенко-Карого или путем реконструкции Львовской площади с обустройством подземных парковочных мест. Также авторы считают, что отказ от новой парковки не приведет к снижению нагрузки на центр города, поскольку увеличение количества парковочных мест может стимулировать дополнительный спрос на использование автомобилей.

Инициаторы обращения предлагают сохранить Пейзажную аллею как зеленую зону в её нынешнем виде, провести благоустройство территории, увеличить количество деревьев и установить современные художественные объекты, отказавшись от масштабной застройки.

Среди требований петиции — возвращение целевого назначения участка по адресу Киеновский переулок, 12–14, на «для эксплуатации и обслуживания зеленых насаждений», а также недопущение вынесения на голосование решений, предусматривающих застройку этой территории.

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