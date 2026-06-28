Пейзажна алея vs паркінг: кияни вимагають заборонити будівництво

Автори петиції пропонують зберегти зелену зону та відмовитися від забудови території, яка частково належить до охоронних і пам’яткоохоронних зон.

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На сайті Київської міської державної адміністрації з’явилася петиція №14332 із закликом не будувати паркінг на Пейзажній алеї та розглянути альтернативні варіанти благоустрою зеленої зони.

У тексті петиції йдеться, що нещодавно Київська міська рада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки площею близько 4 гектарів на нижній терасі Пейзажної алеї для можливого будівництва. Автори звернення вважають, що це рішення суперечить природоохоронним та пам’яткоохоронним обмеженням.

Зокрема зазначається, що на цій території розташована пам’ятка археології «Старокиївська гора», а частина ділянки входить до буферної охоронної зони ЮНЕСКО. Також підкреслюється, що вона є складовою зеленої зони «Пейзажна алея», площа якої, за словами авторів, не може бути зменшена через плани забудови.

У петиції наголошується, що розміщення паркінгу може бути альтернативно реалізоване на інших ділянках, зокрема на місці недобудованого корпусу університету імені І. Карпенка-Карого або шляхом реконструкції Львівської площі з облаштуванням підземних паркомісць. Також автори вважають, що відмова від нового паркінгу не призведе до зменшення навантаження на центр міста, оскільки збільшення кількості паркомісць може стимулювати додатковий попит на використання автомобілів.

Ініціатори звернення пропонують зберегти Пейзажну алею як зелену зону у її нинішньому вигляді, провести благоустрій території, збільшити кількість дерев та встановити сучасні мистецькі об’єкти, відмовившись від масштабної забудови.

Серед вимог петиції — повернення цільового призначення ділянки у Киянівському провулку, 12–14 на «для експлуатації та обслуговування зелених насаджень», а також недопущення винесення на голосування рішень, що передбачають забудову цієї території.

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