36 000 грн шкоди за зіпсовані продукти в холодильнику через відключення світла: суд дав «зелене світло» справі проти «Харківобленерго»

Справу про відшкодування шкоди через відключення електроенергії направлено на новий розгляд.

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Харківський апеляційний суд скасував повернення позовної заяви про відшкодування шкоди від відключення електропостачання.

Обставини справи

Позивач звернулася до Слобідського районного суду міста Харкова з позовом до Акціонерного товариства «Харківобленерго» про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок відключення електричної установки та відновлення послуг електропостачання.

Ухвалою Слобідського районного суду міста Харкова від 20 січня 2026 року позовну заяву залишено без руху. Ухвалою від 17 лютого 2026 року позовну заяву повторно залишено без руху. Ухвалою від 25 лютого 2026 року позовну заяву повернуто позивачу.

В апеляційній скарзі позивач просила скасувати ухвалу суду від 25 лютого 2026 року, посилаючись на її необґрунтованість та на те, що нею подано заяву, якою усунуто усі недоліки, визначені судом першої інстанції.

Що вирішив суд

Харківський апеляційний суд розглянув справу № 638/24707/25 в порядку статті 369 Цивільного процесуального кодексу України без повідомлення учасників справи та постановив постанову, якою апеляційну скаргу позивача задовольнив.

Суд скасував ухвалу Слобідського районного суду міста Харкова від 25 лютого 2026 року про повернення позовної заяви та направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Суд встановив, що висновки суду першої інстанції про неусунення позивачем недоліків позовної заяви, зокрема щодо викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги, та зазначення доказів, не відповідають фактичним обставинам справи та вимогам закону.

Згідно зі статтею 175 Цивільного процесуального кодексу України позовна заява повинна містити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, та зазначення доказів, що підтверджують ці обставини. Позивач у уточненнях до позовної заяви та доданих матеріалах (фотографіях і відео на флеш-носії) вказала конкретні обставини заподіяння майнової шкоди в розмірі 6000 гривень (псування продуктів харчування та затхлого холодильника) та моральної шкоди в розмірі 30000 гривень, а також надала докази сплати судового збору.

Суд апеляційної інстанції зазначив, що відповідно до частини першої статті 189 Цивільного процесуального кодексу України під час підготовчого судового засідання суд остаточно визначає предмет спору, характер спірних правовідносин та позовні вимоги. Тому повернення позовної заяви з мотивів недостатньої конкретизації вимог є безпідставним.

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