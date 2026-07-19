Безоплатна приватизація землі: хто має право отримати ділянку, а кому відмовлять

Які земельні ділянки можна отримати безкоштовно, кому можуть відмовити та що потрібно знати про чинні правила приватизації.

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Право громадян України на безоплатне отримання земельної ділянки з державної або комунальної власності залишається чинним, однак його реалізація під час воєнного стану суттєво обмежена. Законодавство забороняє безоплатну передачу більшості земельних ділянок у приватну власність, але водночас визначає випадки, коли така передача можлива. Крім того, окремі правила діють щодо земельних часток (паїв), для яких спеціальних обмежень на період воєнного стану не встановлено.

Які земельні ділянки можна отримати безоплатно за Земельним кодексом

Стаття 121 Земельного кодексу України передбачає право громадян України на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких максимальних розмірах:

для ведення особистого селянського господарства — до 2,0 га;

для ведення садівництва — до 0,12 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

у селах — до 0,25 га;

у селищах — до 0,15 га;

у містах — до 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;

для будівництва індивідуального гаража — до 0,01 га.

Які обмеження діють під час воєнного стану

Після запровадження воєнного стану правила безоплатної передачі земель були змінені Законом України від 24 березня 2022 року № 2145-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану».

Цим законом Розділ X «Перехідні положення» Земельного кодексу України було доповнено пунктом 27. Відповідно до підпункту 5 цього пункту заборонено:

безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність;

надання дозволів на розроблення документації із землеустрою для такої передачі;

розроблення відповідної документації із землеустрою.

Коли заборона не застосовується

Водночас закон встановлює низку винятків. Заборона не поширюється на:

безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на них об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);

безоплатну передачу земельних ділянок колишнім власникам нерухомого майна, яке було знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, якщо право власності на таке майно припинено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у зв’язку з його знищенням;

безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, які були передані їм у користування до набрання чинності Земельним кодексом України.

Чи можна зареєструвати право власності

З урахуванням чинних обмежень державна реєстрація права приватної власності на земельні ділянки, передані із земель державної або комунальної власності на підставі рішень органів місцевого самоврядування, ухвалених після 24 лютого 2022 року, за загальним правилом не проводиться.

Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством.

Що з земельними паями

Окремо законодавство регулює процедуру виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).

Заборона на безоплатну передачу земель під час воєнного стану не поширюється на таку процедуру.

Організаційні та правові засади виділення земельних часток (паїв), порядок їх обміну, а також особливості розпорядження землями, що залишилися у колективній власності після розподілу, визначає Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Наразі цей закон не містить жодних спеціальних заборон або особливостей щодо виділення земельних часток (паїв) у період дії воєнного стану.

Як отримати земельний пай у натурі

Відповідно до статті 3 Закону підставою для виділення земельної ділянки в натурі є рішення відповідної сільської, селищної або міської ради.

Власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які бажають отримати свою земельну ділянку в натурі, повинні подати до відповідної ради заяву про виділення земельної частки (паю).

Після ухвалення відповідного рішення місцевої ради воно може бути подане для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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