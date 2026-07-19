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Суд у США відмовив працівникам Meta у блокуванні звільнень через позов щодо використання ШІ

07:18, 19 липня 2026 33
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26 співробітників Meta заявили, що компанія використовувала штучний інтелект для відбору працівників на скорочення.
Суд у США відмовив працівникам Meta у блокуванні звільнень через позов щодо використання ШІ
Фото: Reuters
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Федеральний суддя США відмовив 26 працівникам компанії Meta Platforms у задоволенні клопотання про тимчасове блокування звільнень, поки вони оскаржують рішення компанії. Позивачі стверджують, що Meta використовувала інструменти на основі штучного інтелекту для відбору співробітників на скорочення, що поставило у невигідне становище людей з інвалідністю та працівників, які перебували у медичній відпустці, пише Reuters.

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Суддя окружного суду США Вільям Оррік з Окленда (штат Каліфорнія) у письмовій ухвалі зазначив, що не зупинятиме заплановані з 22 липня звільнення, поки вимоги працівників розглядатимуться в приватному арбітражі.

За словами судді, позивачі не змогли довести, що втрата роботи становить «непоправну шкоду», яка є необхідною умовою для винесення екстреної ухвали про призупинення звільнень.

Компанія раніше заперечила будь-які порушення та заявила, що остаточні рішення щодо скорочень ухвалювали люди, а не штучний інтелект.

У травні Meta повідомила майже 8 тисячам співробітників, або близько 10% свого глобального штату, про скорочення на тлі активного збільшення інвестицій у розвиток технологій штучного інтелекту.

Позов, поданий цього тижня, стверджує, що при визначенні кандидатів на звільнення компанія використовувала системи штучного інтелекту, які оцінювали продуктивність працівників і рівень використання інструментів ШІ. На думку позивачів, це поставило у невигідне становище співробітників, які були відсутні через стан здоров’я або догляд за членами сім’ї. Крім того, компанія нібито враховувала результати оцінювання роботи, які частково залежали від того, наскільки активно працівники використовували ШІ.

За даними позивачів, це може бути перша справа проти великої американської компанії, у якій оскаржується використання штучного інтелекту під час проведення масових скорочень.

Працівники просили суд видати тимчасову заборону на завершення звільнень до завершення арбітражного розгляду. Окреме клопотання про більш тривалу тимчасову судову заборону ще перебуває на розгляді. Під час слухання суддя повідомив, що, ймовірно, ухвалить рішення щодо нього наступного місяця.

Представники працівників заявили, що разом із роботою люди втратять заробітну плату, цінні опціони на акції та медичне страхування, що може поставити під загрозу лікування, зокрема під час вагітності або інших медичних станів.

«Не можна вдруге пережити період встановлення зв’язку з новонародженою дитиною, повторно народити або відкласти необхідне лікування», — заявила адвокатка позивачів Барбара Кован.

Представниця Meta Ерін Коннелл заперечила, що працівники повністю втратять медичне страхування. За її словами, вони лише позбавляються страхування, яке субсидував роботодавець, а такі збитки можуть бути компенсовані пізніше, якщо позивачі виграють арбітраж.

Позивачі зазначають, що трудові договори Meta зобов’язують співробітників вирішувати трудові спори через індивідуальний арбітраж, однак не поширюються на вимоги про тимчасовий судовий захист.

Позов подано анонімно. Серед позивачів — інженери, менеджери, дослідники та дизайнери. Про майбутні скорочення їх повідомили у травні. Для багатьох працівників вони мають остаточно набути чинності 22 липня, а для інших — наприкінці липня або у серпні.

За інформацією Meta, звільнені працівники формально залишаються у штаті та отримують зарплату, однак ще з 20 травня втратили доступ до внутрішніх систем компанії і більше не виконують свої посадові обов’язки.

У позові також стверджується, що Meta використовувала кілька внутрішніх систем зі штучним інтелектом для оцінювання та ранжування співробітників перед скороченням. Серед них — помічник на базі великої мовної моделі Metamate, внутрішня система «другий мозок», яку навчали самі працівники та яка відстежувала службові комунікації й документи, а також показник продуктивності, сформований на основі аналізу натискань клавіш, вмісту екрана, електронної пошти та історії браузера.

За словами позивачів, ці системи не призупиняли свою роботу під час відпусток або гарантованих законом періодів відсутності працівників. Через це їхні показники використання інструментів штучного інтелекту знижувалися і надалі використовувалися як один із критеріїв для відбору кандидатів на звільнення.

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суд США звільнення штучний інтелект ШІ

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