Податкова нарахує 25 тисяч гривень: які автомобілі потрапили під транспортний податок у 2026 році

Чи є ваш автомобіль у списку — хто має сплатити транспортний податок у 2026 році.

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Власники дорогих легкових автомобілів і у 2026 році залишаються платниками транспортного податку. Його сплачують не всі автовласники, а лише ті, чиї транспортні засоби відповідають встановленим законом критеріям щодо віку та вартості. Для громадян порядок сплати максимально автоматизований, тоді як підприємства повинні самостійно обчислювати податкові зобов’язання, подавати декларацію та здійснювати платежі. Водночас несвоєчасна сплата податку може призвести до штрафів і нарахування пені.

Хто сплачує транспортний податок у 2026 році

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, якщо одночасно виконуються дві умови:

автомобілю не більше ніж 5 років;

його середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг. У 2026 році цей поріг становить понад 3,2 млн грн.

Ставка транспортного податку є фіксованою і становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, який підпадає під оподаткування.

Як сплачують транспортний податок фізичні особи

Для фізичних осіб процедура є максимально спрощеною.

Податкові органи самостійно обчислюють суму транспортного податку та надсилають власнику автомобіля податкове повідомлення-рішення.

Після отримання такого повідомлення громадянин повинен сплатити податок протягом 60 днів.

Якщо власник автомобіля вважає, що податок було нараховано помилково, наприклад через те, що транспортний засіб уже продано, він має право звернутися до податкового органу для проведення звірки даних.

У разі несвоєчасної сплати передбачено застосування штрафів і нарахування пені.

Як транспортний податок сплачують юридичні особи

Юридичні особи самостійно визначають суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року та подають відповідну декларацію.

Основні правила для підприємств:

декларація подається щороку до 20 лютого;

податок сплачується авансовими внесками поквартально;

відповідальність за правильність розрахунків покладається на підприємство.

Якщо протягом року компанія придбала або відчужила автомобіль, податкові зобов’язання коригуються відповідно до фактичного періоду володіння транспортним засобом.

Яка відповідальність за несплату транспортного податку

Несплата або несвоєчасна сплата транспортного податку тягне за собою фінансову відповідальність.

Тому власникам дорогих автомобілів рекомендують заздалегідь перевірити, чи входить їхній транспортний засіб до переліку автомобілів, які підлягають оподаткуванню, щоб уникнути непорозумінь і штрафних санкцій.

Які автомобілі підлягають транспортному податку у 2026 році

До офіційного переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку у 2026 році, Міністерство економіки України включило 1 259 моделей преміум- та люкс-класу. Саме цей перелік є підставою для нарахування транспортного податку. Раніше його публікувала «Судово-юридична газета».

Найчастіше до списку потрапляють автомобілі таких марок, як Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.

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