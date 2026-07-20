Міноборони відмовило родині загиблого бійця у виплаті через алкоголь, хоча причиною смерті був інсульт

Суд пояснив, за яких умов алкоголь у крові військовослужбовця може стати підставою для відмови у виплаті його родині.

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Виявлення алкоголю в крові військовослужбовця, який помер від інсульту під час проходження військової служби, саме по собі не є достатньою підставою для відмови його родині у призначенні одноразової грошової допомоги. Міністерство оборони повинно довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між станом алкогольного сп’яніння, діями військовослужбовця та настанням смерті. Такого висновку дійшов Рівненський окружний адміністративний суд, скасувавши рішення Міноборони про відмову у призначенні виплати дружині померлого військовослужбовця.

Суд розглянув позов дружини військовослужбовця до Міноборони, яке відмовило їй у призначенні одноразової грошової допомоги після смерті чоловіка у період проходження військової служби. Підставою для відмови стало те, що під час судово-токсикологічного дослідження в крові військового виявили етиловий спирт у концентрації 1,02 проміле.

Обставини справи

Позивачка є дружиною військовослужбовця Збройних Сил України, який проходив службу у військовій частині. У травні 2024 року він помер у період проходження військової служби. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стали набряк головного мозку та субарахноїдальний крововилив із лівої середньої мозкової артерії, тобто гостре порушення мозкового кровообігу (геморагічний інсульт).

Військова частина виключила військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку зі смертю, пов’язаною з виконанням обов’язків військової служби. Своєю чергою військово-лікарська комісія встановила причинний зв’язок захворювання, яке призвело до смерті військовослужбовця, з проходженням військової служби. В акті службового розслідування також зазначено, що смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, вина військовослужбовця відсутня, а порушень військової дисципліни чи вимог статутів Збройних Сил України не встановлено.

Після смерті чоловіка його дружина звернулася через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки із заявою про призначення одноразової грошової допомоги.

Однак комісія Міністерства оборони відмовила у виплаті. Відомство послалося на те, що в крові померлого був виявлений етиловий спирт, а розпивання алкогольних напоїв або виконання військової служби у нетверезому стані є адміністративним правопорушенням. На думку Міноборони, це виключало право членів сім’ї на отримання одноразової грошової допомоги.

Що встановив суд

Суд звернув увагу, що закон дійсно передбачає випадки, коли одноразова грошова допомога не призначається. Зокрема, якщо смерть військовослужбовця є наслідком вчинення ним адміністративного правопорушення або дій у стані алкогольного сп’яніння.

Водночас суд наголосив, що обмеження, передбачене статтею 16-4 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», застосовується лише тоді, коли доведено, що смерть настала саме внаслідок поведінки військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння, а не лише через формальне встановлення такого стану.

Суд зазначив, що для відмови у виплаті необхідно встановити об’єктивний причинно-наслідковий зв’язок між станом алкогольного сп’яніння, поведінкою військовослужбовця та настанням смерті. Саме цей зв’язок є визначальним під час вирішення питання про право членів сім’ї на одноразову грошову допомогу.

Такий підхід, як зазначив суд, відповідає правовим висновкам Верховного Суду, який неодноразово наголошував, що сам по собі факт перебування військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння не є самостійною підставою для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги членам його сім’ї.

Чому суд визнав відмову незаконною

Суд встановив, що лікарське свідоцтво визначає причиною смерті військовослужбовця субарахноїдальний крововилив та набряк головного мозку. В акті службового розслідування зазначено, що відомості про перебування військового у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння відсутні, а також зафіксовано, що вина військовослужбовця відсутня, порушень військової дисципліни та вимог статутів Збройних Сил України не встановлено. Крім того, службове розслідування дійшло висновку, що смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби.

Водночас Міністерство оборони не надало жодного доказу, який би підтверджував причинно-наслідковий зв’язок між перебуванням військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння, його поведінкою та настанням смерті. Також відповідач не довів, що військовослужбовця було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 172-20 КУпАП.

За таких обставин справи 460/5532/26 суд дійшов висновку, що правових підстав вважати смерть військовослужбовця наслідком адміністративного правопорушення або його поведінки у стані алкогольного сп’яніння Міністерство оборони не довело, а тому рішення про відмову у виплаті було прийнято без належного правового обґрунтування.

Що вирішив суд

Рівненський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправним і скасував рішення комісії Міністерства оборни України про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги дружині померлого військовослужбовця.

Водночас суд не зобов’язав Міністерство оборони безпосередньо призначити та виплатити допомогу. Суд зазначив, що не перевіряв наявність чи відсутність інших можливих підстав для відмови, передбачених законом. Тому належним способом захисту порушеного права він визначив повторний розгляд заяви та поданих документів з урахуванням правових висновків, викладених у цьому рішенні.

Також суд стягнув з Міністерства оборони на користь позивачки 1331,20 грн судового збору.

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