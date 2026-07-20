  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Квартира під час шлюбу не завжди ділиться навпіл: ВС пояснив, коли вона належить одному з подружжя

20:48, 20 липня 2026 32
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чи ділиться квартира, куплена під час шлюбу, якщо її придбали за особисті кошти одного з подружжя – позиція Верховного Суду.
Квартира під час шлюбу не завжди ділиться навпіл: ВС пояснив, коли вона належить одному з подружжя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато хто вважає, що все майно, придбане під час шлюбу, автоматично належить обом із подружжя порівну. Однак Верховний Суд зазначив: із цього правила є виняток. Якщо квартира куплена за особисті кошти одного з подружжя, вона може залишитися його особистою власністю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказав ВС, майно, набуте одним із подружжя за час шлюбу, але за кошти, які належали йому особисто, є його особистою приватною власністю. Презумпцію спільності права власності подружжя може бути спростовано, якщо буде доведено, що джерелом придбання майна були особисті кошти одного з подружжя, а не спільні кошти чи спільна праця. Наявність нотаріальної згоди іншого з подружжя на купівлю майна сама по собі не змінює правовий режим майна з особистого на спільний, якщо підтверджено факт використання саме особистих коштів.

Деталі справи

Позивач звернулась до суду з позовом про поділ майна подружжя, уточнивши який, просила визнати спірну квартиру об’єктом спільної сумісної власності та виділити їй у власність 1/2 частку цієї квартири, посилаючись на те, що квартиру було придбано у 2005 році, коли сторони перебували у шлюбі.

Відповідач заперечував проти позову, стверджував, що квартира є його особистою власністю.

Суди встановили, що у 2004 році відповідач отримав у дарунок 40/100 часток домоволодіння. 23 грудня 2005 року він одночасно продав ці 40/100 частин за 76 589,00 грн та купив спірну квартиру за таку саму суму — 76 589 грн. Того ж дня між відповідачем та продавцем квартири було укладено угоду про залік зустрічних вимог, згідно з якою оплату за квартиру була здійснено шляхом зарахування коштів, отриманих відповідачем від продажу його особистої частки домоволодіння.

Позивач стверджувала, що оскільки вона давала нотаріальну згоду на придбання квартири, майно має вважатися спільним.

Рішення суду першої інстанції та апеляційного суду

Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що спірна квартира не належить до спільної сумісної власності подружжя, оскільки, хоча і була придбана відповідачем у період шлюбу з позивачем, але за особисті кошти відповідача, отримані ним від продажу належних йому на підставі договору дарування часток домоволодіння.

Позиція Верховного Суду

ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій, зазначив, що майно, набуте в шлюбі, вважається спільним (ст. 60 СК України), однак ця презумпція може бути спростована, якщо буде доведено, що джерелом придбання були особисті кошти одного з подружжя.

У цій справі відповідач довів, що джерелом походження коштів був продаж майна, отриманого ним у дарунок.

Вирішальним для визначення правового режиму майна є з’ясування джерела і часу його придбання. Оскільки квартиру було фактично отримано шляхом обміну (заліку зустрічних вимог) на особисте майно чоловіка, вона є його особистою приватною власністю згідно зі ст. 57 СК України.

Надання іншим із подружжя згоди на придбання майна та відсутність у самому договорі купівлі-продажу посилання на використання особистих коштів не спростовують особистого характеру такого майна, якщо факт використання власних коштів підтверджений іншими належними доказами.

Постанова Верховного Суду у справі № 199/9770/21 (провадження № 61-9350св23).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд рішення суду судова практика розлучення поділ майна КЦС ВС нерухомість

Популярні новини

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 14k
Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

12:03, 19 липня 2026 10k
Свідок Єгови відмовився від мобілізації, бо віросповідання забороняє йому носити зброю: суд призначив 3 роки ув'язнення

Свідок Єгови відмовився від мобілізації, бо віросповідання забороняє йому носити зброю: суд призначив 3 роки ув'язнення

13:33, 19 липня 2026 8k
На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

12:39, 19 липня 2026 8k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 6k
Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

10:00, 20 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Діти, народжені після загибелі батька на фронті, мають право на частку від 15 млн навіть якщо гроші вже виплачені іншим, — ВС

Чи має право на частку від 15-мільйонної допомоги дитина, яка народилася вже після загибелі батька на фронті, та що робити, допомога вже розподілена та виплачена іншим членам родини.

Самого психіатричного діагнозу недостатньо: у яких випадках суд визнає людину недієздатною

Визнання людини недієздатною є одним із найсерйозніших судових рішень у цивільному праві, адже після нього особа фактично втрачає можливість самостійно розпоряджатися своїм майном, укладати договори та приймати юридично значимі рішення.

НБУ визначив 16 ознак підозрілих операцій: які платежі через картки можуть потрапити під фінмоніторинг

НБУ пропонує запровадити нові правила моніторингу платіжних операцій: проєкт положення зобов'язує банки та платіжні установи впровадити системи аналізу поведінки клієнтів для своєчасного виявлення підозрілих операцій.

Спонсор хотів стягнути 2,5 млн грн з хокейного клубу через затримку хокейного чемпіонату — ВС направив справу на новий розгляд

Через те, що Чемпіонат України з хокею вчасно не стартував, спонсор отримав шанс повернути 2,5 мільйони гривень авансу: Верховний Суд не підтримав рішення, яким з компанії стягнули 9,5 млн грн на користь хокейного клубу.

Ваш акаунт уже могли використати проти вас: які докази потрібно зберегти для суду та поліції

Несанкціонований доступ до акаунта може призвести не лише до втрати контролю над профілем, а й до шахрайства.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]