Квартира під час шлюбу не завжди ділиться навпіл: ВС пояснив, коли вона належить одному з подружжя

Чи ділиться квартира, куплена під час шлюбу, якщо її придбали за особисті кошти одного з подружжя – позиція Верховного Суду.

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Багато хто вважає, що все майно, придбане під час шлюбу, автоматично належить обом із подружжя порівну. Однак Верховний Суд зазначив: із цього правила є виняток. Якщо квартира куплена за особисті кошти одного з подружжя, вона може залишитися його особистою власністю.

Як вказав ВС, майно, набуте одним із подружжя за час шлюбу, але за кошти, які належали йому особисто, є його особистою приватною власністю. Презумпцію спільності права власності подружжя може бути спростовано, якщо буде доведено, що джерелом придбання майна були особисті кошти одного з подружжя, а не спільні кошти чи спільна праця. Наявність нотаріальної згоди іншого з подружжя на купівлю майна сама по собі не змінює правовий режим майна з особистого на спільний, якщо підтверджено факт використання саме особистих коштів.

Деталі справи

Позивач звернулась до суду з позовом про поділ майна подружжя, уточнивши який, просила визнати спірну квартиру об’єктом спільної сумісної власності та виділити їй у власність 1/2 частку цієї квартири, посилаючись на те, що квартиру було придбано у 2005 році, коли сторони перебували у шлюбі.

Відповідач заперечував проти позову, стверджував, що квартира є його особистою власністю.

Суди встановили, що у 2004 році відповідач отримав у дарунок 40/100 часток домоволодіння. 23 грудня 2005 року він одночасно продав ці 40/100 частин за 76 589,00 грн та купив спірну квартиру за таку саму суму — 76 589 грн. Того ж дня між відповідачем та продавцем квартири було укладено угоду про залік зустрічних вимог, згідно з якою оплату за квартиру була здійснено шляхом зарахування коштів, отриманих відповідачем від продажу його особистої частки домоволодіння.

Позивач стверджувала, що оскільки вона давала нотаріальну згоду на придбання квартири, майно має вважатися спільним.

Рішення суду першої інстанції та апеляційного суду

Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що спірна квартира не належить до спільної сумісної власності подружжя, оскільки, хоча і була придбана відповідачем у період шлюбу з позивачем, але за особисті кошти відповідача, отримані ним від продажу належних йому на підставі договору дарування часток домоволодіння.

Позиція Верховного Суду

ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій, зазначив, що майно, набуте в шлюбі, вважається спільним (ст. 60 СК України), однак ця презумпція може бути спростована, якщо буде доведено, що джерелом придбання були особисті кошти одного з подружжя.

У цій справі відповідач довів, що джерелом походження коштів був продаж майна, отриманого ним у дарунок.

Вирішальним для визначення правового режиму майна є з’ясування джерела і часу його придбання. Оскільки квартиру було фактично отримано шляхом обміну (заліку зустрічних вимог) на особисте майно чоловіка, вона є його особистою приватною власністю згідно зі ст. 57 СК України.

Надання іншим із подружжя згоди на придбання майна та відсутність у самому договорі купівлі-продажу посилання на використання особистих коштів не спростовують особистого характеру такого майна, якщо факт використання власних коштів підтверджений іншими належними доказами.

Постанова Верховного Суду у справі № 199/9770/21 (провадження № 61-9350св23).

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