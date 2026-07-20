Мінекономіки презентувало законопроєкт про нові правила оцінки інвестиційних проєктів: що зміниться

Документ передбачає створення єдиної системи критеріїв для сталих інвестицій, гармонізацію законодавства зі стандартами ЄС та запобігання «грінвошінгу».

фото: Мінекономіки

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки та довкілля України представило проєкт Закону України «Про таксономію сталих видів економічної діяльності та сталі інвестиції», який має закласти основу для розвитку системи сталого фінансування та наблизити українське законодавство до стандартів Європейського Союзу.

Презентація законопроєкту відбулася 17 липня 2026 року за участю представників бізнесу, профільних асоціацій, експертної спільноти та громадськості.

Документ передбачає запровадження єдиної системи класифікації видів економічної діяльності відповідно до критеріїв екологічної сталості. Завдяки цьому держава, фінансові установи, інвестори та бізнес зможуть застосовувати однакові підходи до оцінки інвестиційних проєктів. Крім того, законопроєкт покликаний підвищити прозорість фінансового ринку та мінімізувати випадки так званого «грінвошінгу» — безпідставного представлення діяльності як екологічно сталої.

«Майбутнє відновлення України потребуватиме значних інвестицій у сфери енергетики, промисловості, транспорту та інфраструктури. Уже сьогодні ми маємо сформувати систему оцінки інвестиційних проєктів, сумісну з європейськими підходами. Це створить зрозумілі правила для інвесторів і допоможе залучати фінансування на проєкти сталого розвитку», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства УкраїниОлександр Краснолуцький.

Законопроєкт підготувало Міністерство економіки та довкілля України за підтримки Офісу зеленого переходу спільно з Міністерством фінансів, Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також міжнародними партнерами. У міністерстві наголошують, що ухвалення документа має сприяти залученню сталих інвестицій для післявоєнного відновлення України та прискорити інтеграцію країни до внутрішнього ринку ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.