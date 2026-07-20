Енді Бернем став прем'єр-міністром Великої Британії

Король Чарльз III запросив Енді Бернема сформувати новий уряд на закритій зустрічі у Букінгемському палаці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 20 липня король Чарльз III офіційно прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем’єр-міністра Великої Британії.

Згодом у Букінгемському палаці повідомили, що Енді Бернем тепер офіційно є прем’єр-міністром.

Король Чарльз III запросив його сформувати уряд, і Бернем прийняв запрошення.

У заяві Букінгемський палац повідомив:

«Його Величність прийняв у себе з аудієнцією високоповажного Ендрю Бернема, депутата парламенту, і попросив його сформувати нову адміністрацію.

Високоповажний Ендрю Бернем, депутат парламенту, прийняв пропозицію Короля та поцілував руки після його призначення на посаду прем’єр-міністра та Першого лорда Казначейства».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.