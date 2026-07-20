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Енді Бернем став прем'єр-міністром Великої Британії

14:33, 20 липня 2026 36
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Король Чарльз III запросив Енді Бернема сформувати новий уряд на закритій зустрічі у Букінгемському палаці.
Енді Бернем став прем'єр-міністром Великої Британії
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Як відомо, 20 липня король Чарльз III офіційно прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем’єр-міністра Великої Британії.

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Згодом у Букінгемському палаці повідомили, що Енді Бернем тепер офіційно є прем’єр-міністром.

Король Чарльз III запросив його сформувати уряд, і Бернем прийняв запрошення.

У заяві Букінгемський палац повідомив:

«Його Величність прийняв у себе з аудієнцією високоповажного Ендрю Бернема, депутата парламенту, і попросив його сформувати нову адміністрацію.

Високоповажний Ендрю Бернем, депутат парламенту, прийняв пропозицію Короля та поцілував руки після його призначення на посаду прем’єр-міністра та Першого лорда Казначейства».

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Велика Британія

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