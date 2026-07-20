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Військових із дітьми можуть менше залучати до бойових завдань, нарядів і відряджень: які гарантії хочуть закріпити

14:43, 20 липня 2026 454
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Нові правила мають врегулювати ситуації, коли військова вагітна, має малу дитину або обоє батьків проходять службу.
Військових із дітьми можуть менше залучати до бойових завдань, нарядів і відряджень: які гарантії хочуть закріпити
Фото: Укрінформ
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В Україні планують врегулювати питання проходження військової служби під час вагітності, а також визначити додаткові гарантії для військовослужбовців, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом з іншим із батьків дитини. Наразі законодавство не містить чітких правил щодо таких ситуацій, через що військовослужбовиці можуть опинятися в умовах, які створюють ризики для здоров’я матері та дитини.

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Законодавство не визначає порядок служби під час вагітності

Офіс Військового омбудсмана закликав Верховну Раду врегулювати питання проходження служби вагітними військовослужбовицями та військовими, які мають дітей.

Як зазначили в Офісі, чинне законодавство не встановлює спеціальних правил щодо умов служби під час вагітності. Через це військовослужбовиць можуть залучати до виконання завдань із фізичними навантаженнями або до служби в складних побутових умовах, що може становити загрозу для здоров’я жінки та дитини.

Також законодавство наразі недостатньо враховує ситуації, коли:

  • військовослужбовець самостійно виховує дитину;
  • обоє батьків дитини одночасно проходять військову службу;
  • військовослужбовиця має малолітню дитину.

Які зміни передбачає законопроєкт №13436

У 2025 році Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13436, який має врегулювати питання врахування сімейних обставин військовослужбовців та надати їм додаткові правові гарантії.

Документ передбачає особливий порядок проходження служби для окремих категорій військових.

Зокрема, для вагітних військовослужбовиць пропонується встановити:

  • п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями;
  • можливість переведення до іншого підрозділу, якщо виконання обов’язків на займаній посаді створює ризик для здоров’я матері;
  • обмеження щодо залучення до бойових завдань, добових нарядів, роботи у нічний час та понаднормової служби.

Такі завдання вагітні військовослужбовиці зможуть виконувати лише за власною згодою та з урахуванням рекомендацій медичної служби.

Особливі гарантії для військових із дітьми

Законопроєкт також пропонує встановити спеціальний порядок залучення до служби для військовослужбовців, які мають сімейні обставини.

Йдеться про:

  • військовослужбовиць, які виховують дітей віком до 3 років;
  • військовослужбовців і військовослужбовиць, які самостійно виховують дітей;
  • військових, у яких обоє батьків проходять службу, якщо дитині ще не виповнилося 14 років.

Для таких категорій планують передбачити особливі правила щодо:

  • залучення до бойових завдань;
  • несення добових нарядів;
  • направлення у відрядження;
  • призначення на посади;
  • переміщення по службі.

Офіс Військового омбудсмана долучиться до підготовки законопроєкту

Офіс Військового омбудсмана підтримав запропоновані зміни та звернувся до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також було запропоновано залучити представників Офісу до опрацювання депутатських правок і підготовки законопроєкту №13436 до другого читання.

Оновлення законодавства має забезпечити військовослужбовцям можливість виконувати обов’язки із врахуванням сімейних обставин та гарантувати належний захист прав військових і їхніх дітей.

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Верховна Рада України законопроект діти військові армія військовослужбовці

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