Військових із дітьми можуть менше залучати до бойових завдань, нарядів і відряджень: які гарантії хочуть закріпити

Нові правила мають врегулювати ситуації, коли військова вагітна, має малу дитину або обоє батьків проходять службу.

Фото: Укрінформ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні планують врегулювати питання проходження військової служби під час вагітності, а також визначити додаткові гарантії для військовослужбовців, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом з іншим із батьків дитини. Наразі законодавство не містить чітких правил щодо таких ситуацій, через що військовослужбовиці можуть опинятися в умовах, які створюють ризики для здоров’я матері та дитини.

Законодавство не визначає порядок служби під час вагітності

Офіс Військового омбудсмана закликав Верховну Раду врегулювати питання проходження служби вагітними військовослужбовицями та військовими, які мають дітей.

Як зазначили в Офісі, чинне законодавство не встановлює спеціальних правил щодо умов служби під час вагітності. Через це військовослужбовиць можуть залучати до виконання завдань із фізичними навантаженнями або до служби в складних побутових умовах, що може становити загрозу для здоров’я жінки та дитини.

Також законодавство наразі недостатньо враховує ситуації, коли:

військовослужбовець самостійно виховує дитину;

обоє батьків дитини одночасно проходять військову службу;

військовослужбовиця має малолітню дитину.

Які зміни передбачає законопроєкт №13436

У 2025 році Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13436, який має врегулювати питання врахування сімейних обставин військовослужбовців та надати їм додаткові правові гарантії.

Документ передбачає особливий порядок проходження служби для окремих категорій військових.

Зокрема, для вагітних військовослужбовиць пропонується встановити:

п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями;

можливість переведення до іншого підрозділу, якщо виконання обов’язків на займаній посаді створює ризик для здоров’я матері;

обмеження щодо залучення до бойових завдань, добових нарядів, роботи у нічний час та понаднормової служби.

Такі завдання вагітні військовослужбовиці зможуть виконувати лише за власною згодою та з урахуванням рекомендацій медичної служби.

Особливі гарантії для військових із дітьми

Законопроєкт також пропонує встановити спеціальний порядок залучення до служби для військовослужбовців, які мають сімейні обставини.

Йдеться про:

військовослужбовиць, які виховують дітей віком до 3 років;

військовослужбовців і військовослужбовиць, які самостійно виховують дітей;

військових, у яких обоє батьків проходять службу, якщо дитині ще не виповнилося 14 років.

Для таких категорій планують передбачити особливі правила щодо:

залучення до бойових завдань;

несення добових нарядів;

направлення у відрядження;

призначення на посади;

переміщення по службі.

Офіс Військового омбудсмана долучиться до підготовки законопроєкту

Офіс Військового омбудсмана підтримав запропоновані зміни та звернувся до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також було запропоновано залучити представників Офісу до опрацювання депутатських правок і підготовки законопроєкту №13436 до другого читання.

Оновлення законодавства має забезпечити військовослужбовцям можливість виконувати обов’язки із врахуванням сімейних обставин та гарантувати належний захист прав військових і їхніх дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.