Военнослужащих с детьми могут меньше привлекать к боевым задачам, нарядам и командировкам: какие гарантии хотят закрепить
В Украине планируют урегулировать вопрос прохождения военной службы во время беременности, а также определить дополнительные гарантии для военнослужащих, которые самостоятельно воспитывают детей или проходят службу вместе с другим из родителей ребенка. В настоящее время законодательство не содержит четких правил относительно таких ситуаций, из-за чего военнослужащие могут оказаться в условиях, которые создают риски для здоровья матери и ребенка.
Законодательство не определяет порядок службы во время беременности
Офис Военного омбудсмана призвал Верховную Раду урегулировать вопрос прохождения службы беременными военнослужащими и военными, имеющими детей.
Как отметили в Офисе, действующее законодательство не устанавливает специальных правил относительно условий службы во время беременности. Из-за этого военнослужащих могут привлекать к выполнению задач с физическими нагрузками или к службе в сложных бытовых условиях, что может представлять угрозу для здоровья женщины и ребенка.
Также законодательство сейчас недостаточно учитывает ситуации, когда:
- военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка;
- оба родителя ребенка одновременно проходят военную службу;
- военнослужащая имеет малолетнего ребенка.
Какие изменения предусматривает законопроект №13436
В 2025 году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13436, который должен урегулировать вопрос учета семейных обстоятельств военнослужащих и предоставить им дополнительные правовые гарантии.
Документ предусматривает особый порядок прохождения службы для отдельных категорий военнослужащих.
В частности, для беременных военнослужащих предлагается установить:
- пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями;
- возможность перевода в другое подразделение, если выполнение обязанностей на занимаемой должности создает риск для здоровья матери;
- ограничения относительно привлечения к боевым задачам, суточным нарядам, работе в ночное время и сверхурочной службе.
Такие задачи беременные военнослужащие смогут выполнять только по собственному согласию и с учетом рекомендаций медицинской службы.
Особые гарантии для военных с детьми
Законопроект также предлагает установить специальный порядок привлечения к службе для военнослужащих, которые имеют семейные обстоятельства.
Речь идет о:
- военнослужащих, которые воспитывают детей в возрасте до 3 лет;
- военнослужащих и военнослужащих-женщинах, которые самостоятельно воспитывают детей;
- военных, у которых оба родителя проходят службу, если ребенку еще не исполнилось 14 лет.
Для таких категорий планируют предусмотреть особые правила относительно:
- привлечения к боевым задачам;
- несения суточных нарядов;
- направления в командировки;
- назначения на должности;
- перемещения по службе.
Офис Военного омбудсмана присоединится к подготовке законопроекта
Офис Военного омбудсмана поддержал предложенные изменения и обратился к Комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Также было предложено привлечь представителей Офиса к рассмотрению депутатских правок и подготовке законопроекта №13436 ко второму чтению.
Обновление законодательства должно обеспечить военнослужащим возможность выполнять обязанности с учетом семейных обстоятельств и гарантировать надлежащую защиту прав военных и их детей.
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