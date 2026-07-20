Военнослужащих с детьми могут меньше привлекать к боевым задачам, нарядам и командировкам: какие гарантии хотят закрепить

Новые правила должны урегулировать ситуации, когда военнослужащая беременна, имеет маленького ребенка или оба родителя проходят службу.

Фото: Укринформ

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В Украине планируют урегулировать вопрос прохождения военной службы во время беременности, а также определить дополнительные гарантии для военнослужащих, которые самостоятельно воспитывают детей или проходят службу вместе с другим из родителей ребенка. В настоящее время законодательство не содержит четких правил относительно таких ситуаций, из-за чего военнослужащие могут оказаться в условиях, которые создают риски для здоровья матери и ребенка.

Законодательство не определяет порядок службы во время беременности

Офис Военного омбудсмана призвал Верховную Раду урегулировать вопрос прохождения службы беременными военнослужащими и военными, имеющими детей.

Как отметили в Офисе, действующее законодательство не устанавливает специальных правил относительно условий службы во время беременности. Из-за этого военнослужащих могут привлекать к выполнению задач с физическими нагрузками или к службе в сложных бытовых условиях, что может представлять угрозу для здоровья женщины и ребенка.

Также законодательство сейчас недостаточно учитывает ситуации, когда:

военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка;

оба родителя ребенка одновременно проходят военную службу;

военнослужащая имеет малолетнего ребенка.

Какие изменения предусматривает законопроект №13436

В 2025 году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13436, который должен урегулировать вопрос учета семейных обстоятельств военнослужащих и предоставить им дополнительные правовые гарантии.

Документ предусматривает особый порядок прохождения службы для отдельных категорий военнослужащих.

В частности, для беременных военнослужащих предлагается установить:

пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями;

возможность перевода в другое подразделение, если выполнение обязанностей на занимаемой должности создает риск для здоровья матери;

ограничения относительно привлечения к боевым задачам, суточным нарядам, работе в ночное время и сверхурочной службе.

Такие задачи беременные военнослужащие смогут выполнять только по собственному согласию и с учетом рекомендаций медицинской службы.

Особые гарантии для военных с детьми

Законопроект также предлагает установить специальный порядок привлечения к службе для военнослужащих, которые имеют семейные обстоятельства.

Речь идет о:

военнослужащих, которые воспитывают детей в возрасте до 3 лет;

военнослужащих и военнослужащих-женщинах, которые самостоятельно воспитывают детей;

военных, у которых оба родителя проходят службу, если ребенку еще не исполнилось 14 лет.

Для таких категорий планируют предусмотреть особые правила относительно:

привлечения к боевым задачам;

несения суточных нарядов;

направления в командировки;

назначения на должности;

перемещения по службе.

Офис Военного омбудсмана присоединится к подготовке законопроекта

Офис Военного омбудсмана поддержал предложенные изменения и обратился к Комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также было предложено привлечь представителей Офиса к рассмотрению депутатских правок и подготовке законопроекта №13436 ко второму чтению.

Обновление законодательства должно обеспечить военнослужащим возможность выполнять обязанности с учетом семейных обстоятельств и гарантировать надлежащую защиту прав военных и их детей.

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