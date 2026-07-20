Жена погибшего военнослужащего записала на него чужого ребенка: мать военнослужащего оспорила запись об отцовстве в Верховном Суде

ВС подтвердил, что мать умершего мужчины имеет право оспорить его отцовство, если доказано, что при жизни он не знал о внесении сведений о нем как об отце в актовую запись о рождении ребенка.

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ВС в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 8 июля 2026 года по делу № 383/817/24 рассмотрел спор об оспаривании отцовства после смерти лица, записанного отцом ребенка, и праве его матери обратиться в суд с соответствующим иском.

Вопрос защиты прав погибших военнослужащих и их семей остается одним из наиболее актуальных в судебной практике. В данном решении ВС подробно разъяснил условия, при которых родители умершего могут оспорить его отцовство.

Обстоятельства дела

Истцом по делу выступила мать военнослужащего, погибшего при выполнении боевых задач.

Ее сын состоял в зарегистрированном браке с ответчицей, однако супруги фактически прекратили совместное проживание еще в 2019 году.

После мобилизации мужчины в Вооруженные Силы Украины и его последующей гибели истцу стало известно, что у ответчицы родился сын, отцом которого в актовой записи о рождении указан ее сын.

Истец утверждала, что ее сын не является биологическим отцом этого ребенка и не знал, что записан его отцом.

В ходе рассмотрения дела была назначена посмертная молекулярно-генетическая экспертиза, однако ответчица без уважительных причин не явилась вместе с ребенком для отбора биологических образцов, вследствие чего провести экспертизу не удалось. В то же время сама ответчица в суде признала, что умерший не является биологическим отцом ее сына.

Позиция Верховного Суда

Суд указал, что ЕСПЧ признает существование семейной жизни с учетом биологической и фактической семейной связи. Существуют случаи, когда наличие «семейной жизни» устанавливалось даже при отсутствии биологического родства. Например, когда отсутствие биологической связи было установлено после длительных фактических отношений между родителями и детьми.

Практика ЕСПЧ также свидетельствует о том, что учет интересов ребенка может и должен осуществляться исключительно в случаях, когда установлены признаки семейной жизни. При отсутствии таких критериев лицо, оспаривающее отцовство, имеет право на соответствующую защиту своих прав.

ВС указал, что если лицо, записанное отцом ребенка, умерло до рождения ребенка, оспорить его отцовство вправе его наследники при условии, что при жизни он подал нотариусу заявление о непризнании своего отцовства (часть первая статьи 137 СК Украины).

Если лицо, записанное отцом ребенка, умерло после предъявления им иска об исключении сведений о нем как об отце из актовой записи о рождении ребенка, такой иск могут поддержать в суде его наследники (часть вторая статьи 137 СК Украины).

Частью третьей статьи 137 СК Украины предусмотрено, что если по уважительным причинам лицо не знало о том, что записано отцом ребенка, и умерло, оспорить отцовство могут его наследники: супруг(а), родители и дети.

ВС указал, что оспаривание отцовства после смерти лица, записанного отцом ребенка, возможно в случае: подачи им письменного возражения против своего отцовства до рождения ребенка; предъявления им при жизни иска об исключении записи о нем как об отце ребенка; отсутствия у него по уважительным причинам информации о том, что он записан отцом ребенка.

Таким образом, закон императивно определяет, что в этом случае оспорить отцовство лица, которое по уважительным причинам не знало о том, что записано отцом ребенка, и умерло, вправе только его наследники, в частности родители.

ВС подчеркнул, что в понимании части третьей статьи 137 СК Украины не требуется предоставление суду доказательств принятия наследства одним из родителей, поскольку в соответствии с частью первой статьи 1268 ГК Украины к наследованию по закону в первую очередь призываются, в частности, родители.

Суд также отметил, что предметом доказывания по делу об оспаривании отцовства является не факт наследования, а доказательство отсутствия кровного родства с ребенком, а также неосведомленности лица, записанного отцом ребенка, на момент регистрации о том, что оно не является биологическим отцом ребенка.

Следовательно, основанием для исключения из актовой записи о рождении ребенка сведений об отце являются любые сведения, подтверждающие происхождение ребенка от определенного лица, собранные в соответствии с ГПК Украины.

Оценивая установленные судами обстоятельства, ВС согласился с выводом апелляционного суда о том, что мать ребенка не опровергла надлежащими и допустимыми доказательствами тот факт, что умерший мужчина знал о том, что записан отцом сына ответчицы.

Суд учел, что после рождения ребенка умерший не проживал совместно с матерью ребенка и ее сыном, что подтверждает отсутствие оснований для вывода о существовании между ними de facto семейной жизни.

Учитывая установленное отсутствие кровного родства между умершим мужчиной и ребенком, исковые требования подлежат удовлетворению.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил законность решения апелляционного суда об исключении сведений об умершем мужчине как об отце ребенка из актовой записи о рождении.

Суд сформировал важную правовую позицию, согласно которой родители умершего вправе оспорить его отцовство, если доказано, что он по уважительным причинам не знал о внесении сведений о нем как об отце в актовую запись, а для обращения в суд им не требуется доказывать факт принятия наследства.

Читайте также другую позицию, в которой ВС решил, что суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил проведение экспертизы.

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