В Полтаве полицейский сломал руку и избил мужчину, чтобы доставить в ТЦК — ГБР

Мужчина попросил правоохранителей действовать в соответствии с законом и надлежащим образом оформить его задержание, однако вместо этого ему сломали руку.

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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии руководства Национальной полиции сообщили о подозрении полицейскому из Полтавы, которого подозревают в превышении служебных полномочий при доставлении мужчины в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Как сообщили в ГБР, инцидент произошел в октябре 2025 года. По данным следствия, мужчина находился в собственном припаркованном автомобиле, когда к нему подошли полицейские вместе с представителями ТЦК и СП. После проверки документов ему сообщили, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации и должен проехать в территориальный центр комплектования.

По информации Бюро, мужчина отказался ехать и попросил правоохранителей действовать в соответствии с законом и надлежащим образом оформить задержание. Однако, по версии следствия, к нему безосновательно применили физическую силу: заломили руки, избили и силой посадили в служебный автомобиль.

После этого мужчину доставили в ТЦК, где он находился около суток.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у потерпевшего ряд телесных повреждений, в частности перелом головки левой лучевой кости.

Полицейскому, действия которого привели к травмированию мужчины, сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшемся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Также проверяются действия других лиц, присутствовавших во время инцидента.

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