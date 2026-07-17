Мораторий на проверки во время войны: Кабмин ввел новые гарантии для пострадавшего бизнеса

Реестр поврежденного имущества и зоны рискованного земледелия станут основанием для освобождения от проверок выполнения предписаний.

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Кабинет Министров Украины принял Постановление № 904, которым внесены изменения в Постановление № 303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) в условиях военного положения».

Этот шаг стал ответом на необходимость адаптации системы государственного контроля к текущей фазе вооруженной агрессии. Основной фокус реформы — расширение перечня случаев, когда проверки не могут осуществляться из-за объективных военных факторов (разрушение имущества, загрязнение минами), и в то же время создание механизмов оперативного реагирования на угрозы жизни людей и обороноспособности государства.

Постановление № 904 вносит уточнения в режим моратория на проверки. Новые правила вводят «иммунитет» для владельцев поврежденного имущества и аграриев в опасных зонах, одновременно усиливая контроль в сфере безопасности продуктов для Вооруженных Сил.

Терминологическая унификация и круг субъектов

Документ унифицировал терминологию, используемую в постановлении. Если раньше он содержал различные формулировки, в частности «юридические и физические лица» или «субъекты хозяйствования», то теперь во всем тексте применяется единая конструкция — «юридические лица, физические лица — предприниматели и физические лица».

Такой подход устраняет неоднозначности относительно круга лиц, на которых распространяется действие постановления. Упорядочение формулировок призвано исключить разночтения касательно применения установленного правового режима к отдельным категориям граждан или организационно-правовых форм, обеспечивая единые правила для всех субъектов, на которых распространяется действие документа.

Кто освобождается от проверок

Постановление № 904 сохраняет общий принцип: на период военного положения плановые и внеплановые мероприятия государственного надзора прекращаются. Однако изменением стал мораторий на проверки выполнения предписаний.

Даже если предписание об устранении нарушений было выдано после 24 февраля 2022 года, проверка его выполнения не осуществляется при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

Объект недвижимости внесен в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате вооруженной агрессии РФ. Объект расположен на территориях активных или возможных боевых действий либо на временно оккупированных территориях (согласно перечню Минразвития), где не определена дата завершения таких действий или оккупации. Недвижимость расположена на земельных участках, отнесенных к зонам рискованного земледелия. Объект находится на территориях, включенных в Реестр как загрязненные или вероятно загрязненные взрывоопасными предметами.

Эти нормы фактически освобождают бизнес и граждан от административного давления на объектах, где ведение хозяйственной деятельности или устранение нарушений объективно невозможно из-за войны.

Разрешенные проверки и исключения

Мораторий не является абсолютным. Внеплановые проверки юридических лиц, ФЛП и физических лиц разрешены по решению суда или по заявлению самого субъекта (когда лицо само изъявляет желание пройти проверку, в частности для подтверждения выполнения предписаний).

Также возможна проверка выполнения распорядительных документов, выданных по результатам мероприятий, состоявшихся не ранее 24 февраля 2022 года (если только объект не попадает под «иммунитет» поврежденного имущества).

Внеплановые мероприятия разрешаются по решению центральных органов исполнительной власти в случае наличия угрозы жизни и здоровью человека, безопасности государства или окружающей среде. Контролирующие органы обязаны в течение 15 дней после такой проверки сообщить о ее результатах в соответствующее министерство.

Особый статус Госпродпотребслужбы

Постановление № 904 отдельно определяет особенности осуществления государственного надзора Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Предусмотренные документом ограничения не распространяются на ряд контрольных мероприятий, имеющих критическое значение для обеспечения продовольственной, ветеринарной и санитарной безопасности.

В частности, Госпродпотребслужба сохраняет полномочия проводить проверки в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в случаях, когда существует угроза жизни или здоровью людей либо животных, а также для выполнения международных обязательств Украины.

Кроме того, служба продолжает осуществлять государственный контроль в сферах карантина и защиты растений, семеноводства и питомниководства, а также использования генетически модифицированных организмов в открытых системах.

Отдельное направление работы касается защиты прав потребителей и контроля за соблюдением требований к государственным регулируемым ценам, в частности в сферах жилищно-коммунальных услуг и товаров широкого потребления.

Важно: отдельным пунктом (4-5) выделен контроль за качеством пищевых продуктов для военнослужащих. Если установлены факты несоответствия продуктов требованиям качества, что несет угрозу жизни военных ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ или УГО, внеплановые проверки осуществляются по решению Госпродпотребслужбы на основании обращений Минобороны и других силовых ведомств.

Специфические сферы, на которые мораторий не распространяется

Законодатель оставил право на контроль в сферах, где риски критичны:

Энергетика и коммунальные услуги: по решению НКРЭКУ (НКРЭКП) и Госэнергонадзора.

по решению НКРЭКУ (НКРЭКП) и Госэнергонадзора. Медиа: по решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

по решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Медицина и наркотические средства: качество лекарств и оборот подконтрольных веществ.

качество лекарств и оборот подконтрольных веществ. Образование: вопросы пожарной и техногенной безопасности в учебных заведениях.

вопросы пожарной и техногенной безопасности в учебных заведениях. Строительство: объекты за бюджетные средства и вопросы инклюзивности (доступности для маломобильных групп).

объекты за бюджетные средства и вопросы инклюзивности (доступности для маломобильных групп). Азартные игры: по решению соответствующего агентства.

Важно: Положения моратория вообще не применяются к проверкам органов государственной власти, местного самоуправления и других государственных учреждений. Государственный сектор остается под полным надзором.

Практические последствия

Одной из важных новаций является установление прямой связи между внесением сведений в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества и возможностью проведения отдельных контрольных мероприятий. Наличие информации о поврежденном объекте в реестре фактически создает дополнительные правовые гарантии для собственников, ограничивая проведение проверок выполнения ранее выданных предписаний. Такой механизм также стимулирует субъектов хозяйствования своевременно фиксировать нанесенный войной ущерб в официационных государственных реестрах.

В то же время постановление усиливает контроль в сферах, непосредственно связанных с обеспечением обороноспособности государства. Такой подход направлен на повышение эффективности тылового обеспечения в условиях военного положения.

В целом изменения демонстрируют четкое разграничение государственной политики: с одной стороны, вводятся дополнительные гарантии защиты собственников поврежденного имущества от чрезмерного государственного вмешательства, а с другой — сохраняется или даже усиливается контроль в сферах, непосредственно влияющих на жизнь и здоровье людей, безопасность пищевых продуктов, лекарственных средств, соблюдение государственного регулирования цен и обеспечение потребностей сектора безопасности и обороны.

Для бизнеса это означает необходимость своевременно вносить информацию о поврежденном имуществе в соответствующие государственные реестры, поскольку именно официальная фиксация таких обстоятельств может стать важной юридической гарантией при осуществлении государственного надзора и применении предусмотренных законодательством ограничений на проведение контрольных мероприятий.

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