Александр Усик объяснил, почему отказался от всех чемпионских титулов

Украинский чемпион Александр Усик объяснил, почему уволил свои титулы, и подтвердил намерение провести еще один бой.

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Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему после завоевания статуса абсолютного чемпиона мира решил отказаться от своих чемпионских поясов. По словам спортсмена, он хочет дать возможность новому поколению супертяжеловесов побороться за титулы и способствовать дальнейшему развитию дивизиона.

В интервью FightHype Усик отметил, что трижды становился абсолютным чемпионом мира, поэтому считает, что пришло время уступить место другим боксерам.

Он подчеркнул, что хорошо помнит период, когда сам ждал возможности выйти на титульный бой. Именно поэтому, по словам украинца, он не хочет без необходимости удерживать чемпионские пояса, если это может сдерживать развитие супертяжелого дивизиона.

Вместе с тем Усик заверил, что не завершает карьеру. Он продолжает тренироваться, внимательно следит за событиями в мире бокса и намерен провести еще один поединок.

«У меня есть последний танец», — сказал Александр Усик, подтвердив, что планирует выйти на ринг еще один раз.

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