Как пройти идентификацию в 2026 году: есть пять способов
Пенсионный фонд напомнил, как пройти идентификацию в 2026 году. В ведомстве назвали 5 способов:
- Онлайн с помощью Дія.Підпис.
Самый быстрый способ. Просто войдите в личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью Дія.Підпис. Ваша личность будет подтверждена автоматически.
- Видеозвонок.
Подайте заявку на веб-портале ПФУ (без входа в личный кабинет) в разделе «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи». Наш специалист свяжется с вами для проведения сеанса видеосвязи.
- Через дипломатическое учреждение (за границей).
Получите в зарубежном дипломатическом учреждении Украины документ, удостоверяющий факт, что лицо является живым. Предоставьте этот документ в орган ПФУ.
- Личный визит.
Посетите любой сервисный центр ПФУ на подконтрольной территории Украины. Благодаря принципу экстерриториальности вы можете обратиться в ближайший к вам центр независимо от места регистрации, проживания или пребывания.
- В учреждении уполномоченного банка.
Получатели пенсий или других выплат, которые осуществляются через уполномоченный банк, могут пройти идентификацию непосредственно в отделении банка. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Банк проводит идентификацию и передает соответствующие сведения в Пенсионный фонд Украины.
Как проверить статус?
В вашем кабинете на портале ПФУ работает сервис «Моя идентификация». Там всегда можно посмотреть дату последней проверки.
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