Как пройти идентификацию в 2026 году: есть пять способов

В кабинете ПФУ можно посмотреть дату последней проверки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд напомнил, как пройти идентификацию в 2026 году. В ведомстве назвали 5 способов:

Онлайн с помощью Дія.Підпис.

Самый быстрый способ. Просто войдите в личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью Дія.Підпис. Ваша личность будет подтверждена автоматически.

Видеозвонок.

Подайте заявку на веб-портале ПФУ (без входа в личный кабинет) в разделе «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи». Наш специалист свяжется с вами для проведения сеанса видеосвязи.

Через дипломатическое учреждение (за границей).

Получите в зарубежном дипломатическом учреждении Украины документ, удостоверяющий факт, что лицо является живым. Предоставьте этот документ в орган ПФУ.

Личный визит.

Посетите любой сервисный центр ПФУ на подконтрольной территории Украины. Благодаря принципу экстерриториальности вы можете обратиться в ближайший к вам центр независимо от места регистрации, проживания или пребывания.

В учреждении уполномоченного банка.

Получатели пенсий или других выплат, которые осуществляются через уполномоченный банк, могут пройти идентификацию непосредственно в отделении банка. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Банк проводит идентификацию и передает соответствующие сведения в Пенсионный фонд Украины.

Как проверить статус?

В вашем кабинете на портале ПФУ работает сервис «Моя идентификация». Там всегда можно посмотреть дату последней проверки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.