  1. Общество

Как пройти идентификацию в 2026 году: есть пять способов

23:27, 18 июля 2026 41
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В кабинете ПФУ можно посмотреть дату последней проверки.
Как пройти идентификацию в 2026 году: есть пять способов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд напомнил, как пройти идентификацию в 2026 году. В ведомстве назвали 5 способов:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

  1. Онлайн с помощью Дія.Підпис.

Самый быстрый способ. Просто войдите в личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью Дія.Підпис. Ваша личность будет подтверждена автоматически.

  1. Видеозвонок.

Подайте заявку на веб-портале ПФУ (без входа в личный кабинет) в разделе «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи». Наш специалист свяжется с вами для проведения сеанса видеосвязи.

  1. Через дипломатическое учреждение (за границей).

Получите в зарубежном дипломатическом учреждении Украины документ, удостоверяющий факт, что лицо является живым. Предоставьте этот документ в орган ПФУ.

  1. Личный визит.

Посетите любой сервисный центр ПФУ на подконтрольной территории Украины. Благодаря принципу экстерриториальности вы можете обратиться в ближайший к вам центр независимо от места регистрации, проживания или пребывания.

  1. В учреждении уполномоченного банка.

Получатели пенсий или других выплат, которые осуществляются через уполномоченный банк, могут пройти идентификацию непосредственно в отделении банка. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Банк проводит идентификацию и передает соответствующие сведения в Пенсионный фонд Украины.

Как проверить статус?

В вашем кабинете на портале ПФУ работает сервис «Моя идентификация». Там всегда можно посмотреть дату последней проверки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд Дия пенсия пенсия в Украине

Популярные новости

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

18:04, 17 июля 2026 8k
Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

00:01, 18 июля 2026 4k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 8k
Доплата к пенсии после 70 лет: ПФУ объяснил, кто не получит 300 грн

Доплата к пенсии после 70 лет: ПФУ объяснил, кто не получит 300 грн

23:30, 17 июля 2026 3k
Само по себе проживание ребенка с отцом не дает оснований считать, что он воспитывает его самостоятельно — Верховный Суд

Само по себе проживание ребенка с отцом не дает оснований считать, что он воспитывает его самостоятельно — Верховный Суд

21:22, 17 июля 2026 4k
Родители детей с инвалидностью после мобилизации теряют право на семейные гарантии: почему государство должно устранить правовое неравенство

Родители детей с инвалидностью после мобилизации теряют право на семейные гарантии: почему государство должно устранить правовое неравенство

19:00, 17 июля 2026 4k
Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Власти будут искать владельцев отходов, которые сносят их на стихийные свалки: Кабмин утвердил новые правила

Правительство установило новый порядок обнаружения бесхозных отходов: кто будет отвечать за заброшенный мусор и что изменится.

Владельцам имущества больше не придется «отвоевывать» его в суде из-за ошибки исполнителя – законопроект

Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника.

Постановление 821 возвращается: Кабмин пытается вернуть «ручное управление» пенсионными выплатами через Верховный Суд

Юридический спор относительно порядка исполнения судебных решений о пенсионных выплатах выходит на финишную прямую: КМУ не просто оспаривает отмену постановления 821, а просит временно восстановить незаконные ограничения на время рассмотрения дела.

Рапорт не гарантирует увольнения: когда воинская часть имеет право отказать, а когда ее действия можно обжаловать

Именно из-за неправильного понимания процедуры многие военнослужащие сталкиваются с затягиванием рассмотрения рапортов или получают отказы, которые затем пытаются обжаловать в суде.

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Реформа МСЭК привела к волне отказов в постороннем уходе.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]