Добровольная оплата ЕСВ: какие документы нужно подать для заключения договора

В ГНС напомнили, какие документы необходимы для заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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В Государственной налоговой службе разъяснили, какие документы необходимо подать для заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Перечень документов определен подпунктом 1 пункта 3 раздела V Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 20 апреля 2015 года №449.

Лица, имеющие право на добровольную уплату единого взноса по отдельным видам общеобязательного государственного социального страхования, подают в налоговый орган по месту жительства в бумажной или электронной форме:

заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования либо о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса) по форме, приведенной в приложении 3 к Инструкции №449;

копию трудовой книжки (при наличии);

выписку из системы персонифицированного учета по форме ОК-5;

копию документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, отдельные категории заявителей должны предоставить дополнительные документы. В частности, члены личного крестьянского хозяйства, которые не подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию, обязаны подать документ, подтверждающий их членство в таком хозяйстве.

Лица, определенные абзацем шестым части первой статьи 10 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», дополнительно подают копию трудового договора.

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