В Черновцах после двух суток поисков нашли мертвым 8-летнего мальчика

После двух суток непрерывных поисков спасатели и стражи порядка обнаружили в реке тело 8-летнего мальчика.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновцах завершились поиски восьмилетнего мальчика, который пропал в ночь на 17 июля. Ребенка нашли без признаков жизни в реке Прут. Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным правоохранителей, около трех часов ночи 17 июля мальчик, у которого было расстройство аутистического спектра, самостоятельно вышел из дома и исчез. Его мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

К поисковой операции были привлечены сотрудники полиции, спасатели, военнослужащие Национальной гвардии, кинологи, волонтеры и местные жители. Поиски проводились как на земле, так и с воздуха с использованием беспилотников.

На вторые сутки к операции привлекли 62 человека, 15 единиц специальной техники, три плавсредства, семь дронов и шесть служебных собак.

В ГСЧС отметили, что поиски были особенно сложными, поскольку ребенок почти не разговаривал и имел нарушения слуха. Спасатели обследовали вероятные маршруты передвижения мальчика, прилегающие территории и анализировали записи с камер видеонаблюдения.

В итоге тело ребенка обнаружили в реке Прут. Причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.