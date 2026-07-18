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Бессрочные лицензии: что нужно знать предпринимателям об обязательных платежах

20:57, 18 июля 2026 162
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Бессрочная лицензия не освобождает субъектов от выполнения установленных законодательством обязанностей.
Бессрочные лицензии: что нужно знать предпринимателям об обязательных платежах
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Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Для субъектов хозяйствования установлен порядок не только получения лицензий, но и выполнения обязанностей, связанных с их использованием. Несоблюдение таких требований может повлечь последствия для осуществления деятельности. В налоговой службе напомнили, какие правила действуют для лицензиатов в Украине.

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Как сообщили в налоговой службе Одесской области, с 1 января 2025 года лицензии на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности выдаются без ограничения срока действия.

Вместе с тем статьей 54 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-ІХ «О государственном регулировании производства и обращения этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» предусмотрено, что субъект хозяйствования обязан до начала каждого следующего годового или квартального периода обеспечить уплату очередного ежегодного платежа либо ежеквартальной части годового платежа за предоставленную лицензию.

Кроме того, после осуществления платежа лицензиат обязан уведомить соответствующий орган лицензирования о его внесении в бумажной или электронной форме в соответствии с порядком, установленным статьей 42 Налогового кодекса Украины. В таком уведомлении необходимо указать код классификации доходов бюджета, сумму внесенного платежа, а также номер и дату платежной инструкции, подтверждающей внесение ежегодного платежа либо ежеквартальной части годового платежа за соответствующую лицензию.

Контроль за своевременностью уплаты ежегодного платежа либо ежеквартальной части годового платежа за лицензию осуществляет орган лицензирования.

Таким образом, лицензии на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности, полученные с 1 января 2025 года, являются бессрочными. Однако это не освобождает субъектов хозяйствования от обязанности своевременно вносить очередной ежегодный платеж либо ежеквартальную часть годового платежа за предоставленную лицензию, а также подавать соответствующие заявления согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2025 года № 374 «Некоторые вопросы ведения единых реестров лицензиатов по производству и обращению этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, лицензиатов и мест обращения топлива».

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Лицензия налоговая Украина предприниматель ГНС

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