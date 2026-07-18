Суд разъяснил условия исключения военнослужащего из розыска Военной службы правопорядка

Харьковский окружной админсуд отказал в удовлетворении иска военнослужащего об исключении его из розыска Военной службы правопорядка, отметив, что закрытие уголовного производства и отмена результатов служебного расследования сами по себе не являются основаниями прекращения розыскных мер.

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Харьковский окружной административный суд рассмотрел спор между военнослужащим и органом Военной службы правопорядка относительно правомерности его пребывания в розыске после закрытия уголовного производства и отмены судом результатов служебного расследования. Истец просил признать противоправными действия по его розыску, обязать прекратить розыскные мероприятия и исключить сведения о нем из списков и баз данных Военной службы правопорядка.

Обстоятельства дела

Истец занимал должность старшего офицера мобилизационного отделения. Из ответа Военной службы правопорядка следует, что он находится в розыске как лицо, которое якобы самовольно оставило место прохождения военной службы. Основанием для объявления его в розыск стал доклад начальника соответствующего органа от 11 июля 2025 года, при этом на момент обращения в суд в отношении истца продолжались розыскные мероприятия.

Не согласившись с такими действиями, военнослужащий обратился в суд.

Материалы дела № 520/9896/26 свидетельствуют, что 11 июля 2025 года начальником отдела персонала был подан рапорт о якобы самовольном оставлении истцом места службы. На основании этого рапорта приказом было назначено служебное расследование.

По результатам служебного расследования был составлен акт, в котором указывалось, что с 14:00 11 июля 2025 года военнослужащий отсутствовал в расположении воинской части, не отвечал на телефонные звонки и не сообщал о своем местонахождении.

В дальнейшем приказом о результатах служебного расследования был признан подтвержденным факт самовольного оставления места службы и неявки на службу без уважительных причин в условиях военного положения. Также было принято решение направить материалы в Государственное бюро расследований в связи с возможным наличием признаков уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 407 УК Украины, прекратить начисление денежного обеспечения и лишить военнослужащего премии.

На основании материалов служебного расследования Государственное бюро расследований начало уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 408 УК Украины.

Вместе с тем решением Харьковского окружного административного суда от 25 ноября 2025 года по делу № 520/21817/25 приказ о результатах служебного расследования был отменен, а соответствующий орган обязали повторно провести служебное расследование для проверки факта самовольного оставления военной службы за период с 11 по 18 июля 2025 года с учетом правовых выводов суда.

В указанном решении суд установил существенные нарушения процедуры проведения служебного расследования. В частности, приказ о его назначении был принят без надлежащего обоснования и без учета того, что военнослужащий находился на стационарном лечении, о чем органу было известно. Кроме того, не было обеспечено полное и объективное выяснение всех обстоятельств дела, истца фактически лишили возможности участвовать в служебном расследовании, давать объяснения и представлять доказательства, а также не приняли мер для реализации его процессуальных прав во время пребывания на лечении.

Позднее следователь Государственного бюро расследований постановлением от 6 апреля 2026 года закрыл уголовное производство в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

После этого военнослужащий обратился в Военную службу правопорядка с заявлением об исключении его из розыска и прекращении розыскных мероприятий. Ответ на заявление он не получил, что и стало основанием для подачи настоящего иска.

В ответ на адвокатский запрос Военная служба правопорядка сообщила, что отдельный процессуальный документ об объявлении истца в розыск не составлялся. Позднее заявителю был разъяснен порядок его исключения из розыска.

Правовые выводы суда

Суд подробно проанализировал положения статей 2, 3 и 8 Закона Украины «О Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины», а также Инструкции об организации патрульно-постовой службы Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 515 от 10 октября 2016 года.

Суд отметил, что Военная служба правопорядка осуществляет розыск военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, своевременно не прибыли на службу без уважительных причин, скрываются от органов досудебного расследования или суда либо уклоняются от исполнения уголовного наказания. Реализация этих полномочий является производной от наличия установленного в законном порядке юридического статуса соответствующего лица.

Вместе с тем суд обратил внимание, что истец ссылался на решение административного суда, которым были отменены результаты служебного расследования, а также на постановление следователя о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. По мнению истца, именно эти обстоятельства свидетельствовали об отсутствии каких-либо правовых оснований для его дальнейшего пребывания в розыске.

Однако суд учел пояснения ответчика о том, что в соответствии с пунктом 27 раздела II Инструкции, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 604 от 29 ноября 2018 года, исключение военнослужащего из розыска осуществляется после получения информации от командира воинской части о его самостоятельном возвращении либо задержании и дальнейшем прохождении военной службы.

Суд установил, что информация о возвращении истца в воинскую часть или продолжении им военной службы в Военную службу правопорядка не поступала.

Кроме того, суд согласился с доводами ответчика о том, что постановление о закрытии уголовного производства лишь подтверждает отсутствие состава уголовного правонарушения, но не удостоверяет факт возвращения военнослужащего на службу.

Аналогичным образом решение Харьковского окружного административного суда от 25 ноября 2025 года не опровергает указанное обстоятельство, поскольку его резолютивная часть касается исключительно отмены приказа о результатах служебного расследования и проведения нового служебного расследования.

Суд также обратил внимание, что сам истец подтвердил факт обращения с рапортом о восстановлении на службе лишь 1 октября 2025 года, то есть почти через три месяца после самовольного оставления места службы. В дальнейшем он неоднократно выражал намерение вернуться к службе и обращался в Министерство обороны Украины.

Вместе с тем суд отметил, что вопрос нерассмотрения рапортов о возвращении на военную службу является предметом другого судебного спора. Истец лишь 15 июня 2026 года обратился в суд с отдельным иском о признании противоправным бездействия в части нерассмотрения его рапортов от 19 июля 2025 года, 25 декабря 2025 года и 1 июня 2026 года. Следовательно, соответствующие правоотношения являются длящимися.

Учитывая установленные обстоятельства, Харьковский окружной административный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

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