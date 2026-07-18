Погода в Украине 19 июля: какие области накроют дожди, грозы, град и шквалы

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие сутки. В ряде областей ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы, тогда как на большей части территории страны сохранится жаркая погода без существенных осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, завтра, 19 июля, в Украине прогнозируется переменная облачность.

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами. В дневные часы осадки также возможны в отдельных районах Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областей. Местами синоптики прогнозируют град и шквалы ветра скоростью 15–20 м/с. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно будет южного направления со скоростью 7–12 м/с, тогда как в западных областях сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 13–18 градусов, а на морском побережье местами повысится до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 26–31 градуса, тогда как в западных регионах ожидается немного прохладнее — 22–27 градусов.

В Киеве и Киевской области также прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет южным со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью будет колебаться в пределах 13–18 градусов, днем — 26–31 градуса. В столице ночью прогнозируют 15–17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 29–31 градуса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.