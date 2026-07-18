В НБУ сообщили, рассматривался ли вариант введения банкноты номиналом 5000 грн

В Нацбанке разъяснили вопрос относительно введения банкноты номиналом 2000 грн.

Фото: НБУ

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Как известно, Национальный банк Украины объявил о расширении номинального ряда гривны — в наличное обращение вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен. Новая купюра появится в обращении 4 сентября 2026 года.

В Национальном банке раскрыли, рассматривался ли вариант введения банкноты номиналом 5 000 грн и почему было отдано предпочтение банкноте номиналом 2 000 грн.

«Рассматривая вопрос введения банкнот более высоких номиналов, прежде всего Национальный банк принимает во внимание экономические факторы и модели, которые используют центральные банки.

На данный момент оптимальным наивысшим номиналом для нашей страны является 2 000 гривен», — заявил регулятор.

В НБУ также отметили, что новая банкнота продолжает современный банкнотный ряд, концепция ее дизайна и система защиты в целом соответствуют модифицированным банкнотам номиналом 100, 200, 500 и 1 000 гривен образцов 2014–2019 годов.

Добавим, в Национальном банке объяснили, нужно ли перенастраивать банкоматы, платежные терминалы под новую банкноту и сколько это может занять времени.

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