ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

ВС отметил, что правовая помощь является многоаспектной, различной по содержанию, объему и формам и может включать консультации, разъяснения, составление исков и обращений, справок, заявлений, жалоб, осуществление представительства.

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Физическое лицо обратилось в суд с иском к Главному управлению Государственной налоговой службы в Волынской области, Государственной налоговой службе Украины, в котором просило признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение, а также решение Государственной налоговой службы Украины по результатам рассмотрения жалобы.

Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, иск удовлетворен частично. Признано противоправным и отменено налоговое уведомление-решение, в удовлетворении другой части исковых требований отказано. Дополнительным решением окружного административного суда заявление представителя истца о принятии дополнительного решения относительно распределения расходов на профессиональную правовую помощь в сумме 50 000,00 грн удовлетворено. Постановлением апелляционного административного суда дополнительное решение окружного административного суда изменено, взысканы в пользу истца за счет бюджетных ассигнований расходы на профессиональную правовую помощь в административном судопроизводстве в размере 46 500,00 грн.

Верховный Суд кассационную жалобу контролирующего органа оставил без удовлетворения, а обжалуемое решение суда апелляционной инстанции — без изменений.

Правовая помощь является многоаспектной, различной по содержанию, объему и формам и может включать консультации, разъяснения, составление исков и обращений, справок, заявлений, жалоб, осуществление представительства, в частности в судах и других государственных органах, и т. п. Выбор формы и субъекта предоставления такой помощи зависит от воли лица, желающего ее получить. Право на правовую помощь — это гарантированная государством возможность каждого лица получить такую помощь в объеме и формах, определенных им, независимо от характера правоотношений лица с другими субъектами права.

Предоставленные услуги должны быть обоснованными, то есть целесообразность предоставления такой услуги и ее влияние на конечный результат рассмотрения дела, которого стремится достичь сторона, должны быть доказаны стороной по делу.

С постановлением КАС ВС от 25 июня 2024 года по делу № 320/11734/22 можно ознакомиться по ссылке.

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