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Запрещают ли ПДД эксплуатацию автомобиля из-за трещины на лобовом стекле

13:45, 18 июля 2026 76
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Трещина на лобовом стекле не входит в перечень неисправностей, при которых ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля.
Запрещают ли ПДД эксплуатацию автомобиля из-за трещины на лобовом стекле
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Повреждение лобового стекла в зоне работы стеклоочистителей само по себе не отнесено Правилами дорожного движения к техническим неисправностям, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещается. К такому выводу пришел Ровенский районный суд Ровенской области, закрыв административное производство в отношении водителя, которого полиция привлекала к ответственности по части 4 статьи 121 КУоАП.

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Обстоятельства дела

Полиция составила в отношении водителя протокол по части 4 статьи 121 КУоАП, указав, что он повторно в течение года управлял автомобилем, на лобовом стекле которого имелись сколы и трещины в зоне работы стеклоочистителей. По мнению правоохранителей, это нарушало требования ДСТУ 3649:2010 и пункта 31.1 Правил дорожного движения. В качестве основания для квалификации по части 4 статьи 121 КУоАП также указывалось, что ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности по статье 121 КУоАП.

Водитель отрицал свою вину. Он пояснил суду, что трещина на лобовом стекле не входит в перечень технических неисправностей, определенных пунктом 31.4 Правил дорожного движения, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещается. Следовательно, по его мнению, в его действиях отсутствует состав административного правонарушения. Кроме того, он отметил, что является единственным кормильцем семьи, а автомобиль необходим ему для работы и содержания детей.

Позиция суда

Исследовав материалы дела 570/1301/26, суд обратил внимание, что ответственность по статье 121 КУоАП наступает только в случаях, когда транспортное средство имеет технические неисправности, при которых в соответствии с установленными правилами его эксплуатация запрещается.

Суд отметил, что ДСТУ 3649:2010 действительно устанавливает требование об отсутствии сколов и трещин на лобовом стекле в зоне работы стеклоочистителей. Вместе с тем данный стандарт не определяет такие повреждения как техническую неисправность транспортного средства.

Кроме того, суд указал, что пункт 31.4 Правил дорожного движения определяет перечень технических неисправностей и несоответствий, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещается. При этом пункт 31.4.4 ПДД касается только неисправности стеклоочистителей или стеклоомывателей, тогда как трещины или сколы на лобовом стекле в этот перечень не включены.

Таким образом, суд пришел к выводу, что повреждение лобового стекла свидетельствует о нарушении его целостности, однако не отнесено Правилами дорожного движения к техническим неисправностям, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещается.

Отдельно суд обратил внимание на принцип презумпции невиновности и стандарт доказывания «вне разумного сомнения», сославшись, в частности, на практику Европейского суда по правам человека и решение Конституционного Суда Украины. Суд отметил, что обязанность доказывания состава административного правонарушения возлагается на сторону обвинения, а все сомнения относительно доказанности вины лица должны толковаться в его пользу.

Решение суда

Ровенский районный суд Ровенской области закрыл производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 247 КУоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, как это указано в резолютивной части постановления.

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