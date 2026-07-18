Враг ударил дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области

Люди находятся в укрытии и будут доставлены в Запорожье автобусами.

Фото: УЗ

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В субботу, 18 июля, россияне нанесли удары беспилотниками по пассажирскому поезду в Запорожской области. Об этом сообщили в Укрзализныце.

«Благодаря оперативному предупреждению мониторинговой группы УЗ все пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады были своевременно эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет. Люди находятся в укрытии и будут доставлены в Запорожье автобусами, организованными при оперативном содействии Запорожской ОВА», — говорится в заявлении.

Отмечается, что движение поездов в регионе будет осуществляться по диспетчерскому расписанию с усиленным контролем мониторинговых групп.

«Пассажиров поездов в/из Запорожья просим обращать внимание на персонализированные уведомления по рейсам в приложении Укрзализныци», — добавили в Укрзализныце.

Источник фото: Запорожская ОВА

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