Верховный Суд отменил чрезмерный арест земли: обеспечение иска должно быть соразмерным

Прокурор обратился с иском об отмене записи о регистрации объединенного земельного участка площадью 26,0001 га и об истребовании из владения лица земельных участков общей площадью 12 га, существовавших до объединения.

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Обеспечение иска путем наложения ареста на имущество допускается только в пределах предмета и объема заявленных исковых требований. Наложение ареста на объединенный земельный участок, площадь которого значительно превышает площадь участков, являющихся предметом спора об истребовании, без надлежащего обоснования и выяснения полного объема требований является преждевременным. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда.

3 июня 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по иску заместителя руководителя Миргородской окружной прокуратуры Полтавской области в интересах государства в лице Сенчанского сельского совета Миргородского района Полтавской области к лицу, третье лицо — ООО, об отмене в Государственном земельном кадастре государственной регистрации объединенного земельного участка, истребовании земельных участков из незаконного владения.

Прокурор обратился с иском об отмене в Государственном земельном кадастре записи о регистрации объединенного земельного участка площадью 26,0001 га и об истребовании из владения лица земельных участков общей площадью 12 га, существовавших до объединения.

Вместе с иском было подано заявление о его обеспечении.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, заявление удовлетворил, наложил арест на весь объединенный участок (26,0001 га) и запретил ответчику и органам регистрации совершать любые действия в отношении него, мотивируя свои решения тем, что такие меры являются соразмерными и необходимыми для предотвращения дальнейшего отчуждения имущества.

ВС с выводами судов предыдущих инстанций не согласился, отменил их решения и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Он отметил, что без внимания и оценки судов остались обстоятельства, согласно которым предметом заявленных требований является участок площадью 12 га, тогда как обеспечение иска осуществлено, в частности, путем наложения ареста на земельный участок площадью 26,0001 га.

Также судебными решениями по делу № 538/130/21 уже были истребованы из незаконного владения лица земельные участки общей площадью 12 га, входящие в состав объединенного земельного участка с кадастровым номером 5322681900:00:004:1450 площадью 26,0001 га.

Следовательно, наложение ареста на земельный участок площадью 26,0001 га фактически делает невозможным исполнение решения суда по делу № 538/130/21.

ВС пришел к выводу, что при рассмотрении заявления об обеспечении иска суд должен выяснить объем исковых требований, чего в данном деле суды не сделали, поскольку выделенные материалы вообще не содержат искового заявления, а обжалуемые судебные решения некорректно отражают содержание заявленных исковых требований (приведено лишь название исковых требований без изложения конкретных оснований и предмета иска).

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 3 июня 2026 года по делу № 538/1109/25 (производство № 61-13371св25) можно ознакомиться по ссылке.

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