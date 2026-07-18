  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд отменил чрезмерный арест земли: обеспечение иска должно быть соразмерным

12:07, 18 июля 2026 77
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокурор обратился с иском об отмене записи о регистрации объединенного земельного участка площадью 26,0001 га и об истребовании из владения лица земельных участков общей площадью 12 га, существовавших до объединения.
Верховный Суд отменил чрезмерный арест земли: обеспечение иска должно быть соразмерным
Фото: comments.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обеспечение иска путем наложения ареста на имущество допускается только в пределах предмета и объема заявленных исковых требований. Наложение ареста на объединенный земельный участок, площадь которого значительно превышает площадь участков, являющихся предметом спора об истребовании, без надлежащего обоснования и выяснения полного объема требований является преждевременным. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

3 июня 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по иску заместителя руководителя Миргородской окружной прокуратуры Полтавской области в интересах государства в лице Сенчанского сельского совета Миргородского района Полтавской области к лицу, третье лицо — ООО, об отмене в Государственном земельном кадастре государственной регистрации объединенного земельного участка, истребовании земельных участков из незаконного владения.

Прокурор обратился с иском об отмене в Государственном земельном кадастре записи о регистрации объединенного земельного участка площадью 26,0001 га и об истребовании из владения лица земельных участков общей площадью 12 га, существовавших до объединения.

Вместе с иском было подано заявление о его обеспечении.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, заявление удовлетворил, наложил арест на весь объединенный участок (26,0001 га) и запретил ответчику и органам регистрации совершать любые действия в отношении него, мотивируя свои решения тем, что такие меры являются соразмерными и необходимыми для предотвращения дальнейшего отчуждения имущества.

ВС с выводами судов предыдущих инстанций не согласился, отменил их решения и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Он отметил, что без внимания и оценки судов остались обстоятельства, согласно которым предметом заявленных требований является участок площадью 12 га, тогда как обеспечение иска осуществлено, в частности, путем наложения ареста на земельный участок площадью 26,0001 га.

Также судебными решениями по делу № 538/130/21 уже были истребованы из незаконного владения лица земельные участки общей площадью 12 га, входящие в состав объединенного земельного участка с кадастровым номером 5322681900:00:004:1450 площадью 26,0001 га.

Следовательно, наложение ареста на земельный участок площадью 26,0001 га фактически делает невозможным исполнение решения суда по делу № 538/130/21.

ВС пришел к выводу, что при рассмотрении заявления об обеспечении иска суд должен выяснить объем исковых требований, чего в данном деле суды не сделали, поскольку выделенные материалы вообще не содержат искового заявления, а обжалуемые судебные решения некорректно отражают содержание заявленных исковых требований (приведено лишь название исковых требований без изложения конкретных оснований и предмета иска). 

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 3 июня 2026 года по делу № 538/1109/25 (производство № 61-13371св25) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда КЦС ВС

Популярные новости

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

18:04, 17 июля 2026 5k
Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 7k
Кабмин разрешил переоформлять отсрочку военнообязанным без риска мобилизации

Кабмин разрешил переоформлять отсрочку военнообязанным без риска мобилизации

13:08, 17 июля 2026 3k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 7k
Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

10:30, 17 июля 2026 3k
Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

13:30, 17 июля 2026 3k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рапорт не гарантирует увольнения: когда воинская часть имеет право отказать, а когда ее действия можно обжаловать

Именно из-за неправильного понимания процедуры многие военнослужащие сталкиваются с затягиванием рассмотрения рапортов или получают отказы, которые затем пытаются обжаловать в суде.

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Реформа МСЭК привела к волне отказов в постороннем уходе.

Кто имеет право проверять военно-учетные документы в 2026 году: полномочия ТЦК и полиции во время мобилизации

Во время действия военного положения действуют специальные правила воинского учета: рассказываем, кто и как может проводить проверки.

Мораторий на проверки во время войны: Кабмин ввел новые гарантии для пострадавшего бизнеса

Реестр поврежденного имущества и зоны рискованного земледелия станут основанием для освобождения от проверок выполнения предписаний.

Детонация боеприпасов оставляет людей без права на компенсацию: в Раде хотят изменить правила єВідновлення

Законопроект предлагает включить жилье, разрушенное из-за чрезвычайных ситуаций военного характера, в программу компенсаций и расширить льготы для собственников.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]