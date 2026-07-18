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Верховний Суд скасував надмірний арешт землі: забезпечення позову має бути співмірним

12:07, 18 липня 2026 75
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Прокурор звернувся з позовом про скасування запису про реєстрацію об’єднаної земельної ділянки, площею 26,0001 га, та витребування з володіння особи земельних ділянок загальною, площею 12 га, які існували до об’єднання.
Верховний Суд скасував надмірний арешт землі: забезпечення позову має бути співмірним
Фото: comments.ua
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Забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно допускається лише в межах предмета та обсягу заявлених позовних вимог. Накладення арешту на об’єднану земельну ділянку, площа якої значно перевищує площу ділянок, що є предметом спору про витребування, без належного обґрунтування та з’ясування повного обсягу вимог, є передчасним. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду.

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3 червня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу особи у справі за позовом заступника керівника Миргородської окружної прокуратури Полтавської області в інтересах держави в особі Сенчанської сільської ради Миргородського району Полтавської області до особи, третя особа — ТОВ, про скасування у Державному земельному кадастрі державної реєстрації об`єднаної земельної ділянки, витребування земельних ділянок з незаконного володіння.

Прокурор звернувся з позовом про скасування в Державному земельному кадастрі запису про реєстрацію об’єднаної земельної ділянки, площею 26,0001 га, та витребування з володіння особи земельних ділянок загальною, площею 12 га, які існували до об’єднання.

Разом із позовом було подано заяву про його забезпечення.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, заяву задовольнив, наклав арешт на всю об’єднану ділянку (26,0001 га) та заборонив відповідачу та органам реєстрації вчиняти будь-які дії щодо неї, мотивуючи свої рішення тим, що такі заходи є співмірними та необхідними для запобігання подальшому відчуженню майна.

ВС з висновками судів попередніх інстанцій не погодився, скасував їх рішення та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Зазначив, що поза увагою та оцінкою судів залишилися обставини про те, що предметом заявлених вимог є ділянка, площею 12 га, водночас забезпечено позов, зокрема, накладенням арешту на земельну ділянку, площею 26,0001 га.

Також судовими рішеннями в справі № 538/130/21 уже витребувано з незаконного володіння особи земельні ділянки, загальною площею 12 га, що входять до складу об`єднаної земельної ділянки з кадастровим номером 5322681900:00:004:1450, площею 26,0001 га.

Отже, накладення арешту на земельну ділянку, площею 26,0001 га фактично унеможливлює виконання рішення суду в справі № 538/130/21.

ВС виснував, що, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з’ясувати обсяг позовних вимог, чого в цій справі суди не зробили, адже виділені матеріали взагалі не містять позовної заяви, а оскаржувані судові рішення зміст заявлених позовних вимог коректно не відображають (наведено лише назву позовних вимог без викладу конкретних підстав і предмета позову).

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 03 червня 2026 року у справі № 538/1109/25 (провадження № 61-13371св25) можна ознайомитися за посиланням.

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суд Верховний Суд рішення суду КЦС ВС

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