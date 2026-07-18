Як зареєструвати квартиру в Держреєстрі: коли послуга безкоштовна, а коли коштує 16 тисяч грн

Скільки коштує внесення квартири до Державного реєстру у 2026 році: актуальні тарифи.

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Власники квартир, які хочуть внести відомості про своє житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, можуть зробити це як безкоштовно, так і за плату, розмір якої залежить від строку проведення державної реєстрації.

У деяких випадках право власності, що виникло до 2013 року, реєструється без стягнення адміністративного збору, тоді як за термінове оформлення протягом двох годин доведеться сплатити понад 16 тисяч грн.

Також заявникам необхідно підготувати визначений пакет документів і звернутися до уповноваженого суб'єкта державної реєстрації.

Скільки коштує внесення квартири до Державного реєстру

Внесення квартири до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно коштує від 330 грн до 16 640 грн залежно від строку проведення державної реєстрації. Водночас для окремих об'єктів процедура може бути безкоштовною.

Адміністративний збір за державну реєстрацію права власності залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Наразі встановлено такі розміри адміністративного збору:

безкоштовно — для об'єктів нерухомості, право власності на які виникло до 2013 року (перереєстрація);

330 грн — державна реєстрація у загальному порядку (протягом 5 робочих днів);

3 330 грн — термінова реєстрація протягом 2 робочих днів;

6 660 грн — термінова реєстрація протягом 1 робочого дня;

16 640 грн — термінова реєстрація протягом 2 годин.

Водночас у разі звернення до нотаріуса, крім адміністративного збору, додатково оплачуються його послуги.

Куди звертатися для реєстрації квартири

Подати документи для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна:

до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до суб'єкта державної реєстрації;

до нотаріуса.

Які документи потрібні для внесення квартири до реєстру

Для проведення державної реєстрації необхідно підготувати та подати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

правовстановлюючі документи на квартиру (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про приватизацію, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує право власності);

технічний паспорт — у випадках, якщо його вимагає державний реєстратор;

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, якщо послуга є платною.

Після подання документів державний реєстратор або інший уповноважений суб'єкт проводить державну реєстрацію права власності у строки, які залежать від обраної заявником процедури.

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