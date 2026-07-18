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Жінка звернулася до сервісного центру МВС, щоб її посвідчення внесли до реєстру, але у неї з’явилися проблеми

11:31, 18 липня 2026 150
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Під час перевірки за державними реєстрами адміністратор виявив ознаки підробки посвідчення водія.
Жінка звернулася до сервісного центру МВС, щоб її посвідчення внесли до реєстру, але у неї з’явилися проблеми
Сервісний центр МВС
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У Херсоні фахівці територіального сервісного центру МВС виявили підроблене посвідчення водія. Про це повідомив сервісний центр МВС.

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«До сервісного центру МВС у Херсоні надійшло електронне звернення від місцевої жительки з проханням внести посвідчення водія до реєстру», - заявили у відомстві.

Під час перевірки за державними реєстрами адміністратор виявив ознаки підробки посвідчення водія. Встановлено, що бланк з серією та номером посвідчення водія виданий іншій особі. Й на додаток – не співпадає підрозділ, який видав документ. У зв’язку з цим зібрані матеріали направлені до Нацполіції.

Сервісний центр МВС нагадав, що використання підроблених документів є порушенням законодавства та тягне за собою кримінальну відповідальність.

Також там додали, що усі платежі здійснюються лише за офіційними реквізитами; адміністратори не ведуть переписок у месенджерах; «придбане» посвідчення водія «онлайн» — фальшивка.

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МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

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