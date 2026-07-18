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Як і де можна отримати витяг про місце проживання — роз’яснення

09:42, 18 липня 2026 119
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Довідку про прописку можна оформити всього за одну хвилину.
Як і де можна отримати витяг про місце проживання — роз’яснення
Фото: cnap.hadiach-rada.gov.ua
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Витяг про місце проживання – одна з найпопулярніших та затребуваних довідок. Про це повідомила Міграційна служба.

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Раніше, щоб отримати цю «довідку про прописку», потрібно було йти до ЦНАПу чи органу реєстрації. Тепер завдяки співпраці Мінцифри, МВС та ДМС України, її можна оформити за 1 хвилину на порталі Дія.

Для цього необхідно:

- авторизуватися на порталі Дія;

- у розділі «Послуги» вибрати «Довідки та витяги»;

- обрати послугу «Витяг про місце проживання»;

- якщо хочете отримати витяг щодо вашої дитини, то  треба про це зазначити;

- вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини, якщо отримуєте витяг про її місце проживання.

«Зауважимо, що витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація про дитину наявна у Реєстрі територіальної громади!

Звертаємо увагу, що кожен електронний витяг містить унікальний QR-код, відсканувавши який працівник держустанови зможе переконатися у дійсності документа та перевірити інформацію у реєстрах», - додали у відомстві.

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Дія

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