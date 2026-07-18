Як і де можна отримати витяг про місце проживання — роз’яснення

Довідку про прописку можна оформити всього за одну хвилину.

Фото: cnap.hadiach-rada.gov.ua

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Витяг про місце проживання – одна з найпопулярніших та затребуваних довідок. Про це повідомила Міграційна служба.

Раніше, щоб отримати цю «довідку про прописку», потрібно було йти до ЦНАПу чи органу реєстрації. Тепер завдяки співпраці Мінцифри, МВС та ДМС України, її можна оформити за 1 хвилину на порталі Дія.

Для цього необхідно:

- авторизуватися на порталі Дія;

- у розділі «Послуги» вибрати «Довідки та витяги»;

- обрати послугу «Витяг про місце проживання»;

- якщо хочете отримати витяг щодо вашої дитини, то треба про це зазначити;

- вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини, якщо отримуєте витяг про її місце проживання.

«Зауважимо, що витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація про дитину наявна у Реєстрі територіальної громади!

Звертаємо увагу, що кожен електронний витяг містить унікальний QR-код, відсканувавши який працівник держустанови зможе переконатися у дійсності документа та перевірити інформацію у реєстрах», - додали у відомстві.

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