  1. У світі

Дональд Трамп звинуватив Канаду у лісових пожежах і обіцяє покарати

08:30, 18 липня 2026 171
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп звинуватив північного сусіда у нездатності стримати пожежі.
Дональд Трамп звинуватив Канаду у лісових пожежах і обіцяє покарати
Фото: gettyimages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу Канаду через лісові пожежі, які останніми днями охопили димом значну частину Середнього Заходу та Східного узбережжя Штатів. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Американський лідер заявив, що буду обговорювати питання пожеж та їхнього негативного впливу на США з канадським прем'єром Карні. Американський президент звинуватив Канаду у тому, що США втрачають «мільярди доларів» через забруднення повітря.

«Ми вважаємо Канаду відповідальною за те, що вони не належним чином доглядають за своїми лісами та чагарниками, і США без потреби страждають від брудного, забрудненого та нездорового повітря, якість якого є небезпечною й абсолютно неприйнятною», - сказав Трамп.

Також президент США звинуватив Оттаву у тому, що країна відмовилася від базового управління лісами та прибирання сміття, знаючи, що така відмова призведе саме до цього результату.

«Це навмисна недбалість, яка стає щорічною проблемою, що коштує Сполученим Штатам мільярди доларів, і вартість цього забруднення, безумовно, має бути додана до мит, які Канада зараз сплачує», - додав лідер США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Канада

Популярні новини

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 7k
У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 4k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 6k
Арешт не може бути безстроковим: ВС скасував рішення у справі про 10-річне обтяження майна

Арешт не може бути безстроковим: ВС скасував рішення у справі про 10-річне обтяження майна

10:30, 17 липня 2026 3k
Кабмін дозволив переоформлювати відстрочку військовозобов’язаним без ризику мобілізації

Кабмін дозволив переоформлювати відстрочку військовозобов’язаним без ризику мобілізації

13:08, 17 липня 2026 3k
ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації кримчанам за земельні ділянки відібрані за «правом РФ»

ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсації кримчанам за земельні ділянки відібрані за «правом РФ»

08:30, 17 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто має право перевіряти військово-облікові документи у 2026 році: повноваження ТЦК і поліції під час мобілізації

Під час воєнного стану діють спеціальні правила військового обліку: розповідаємо, хто і як може проводити перевірки.

Мораторій на перевірки під час війни: Кабмін запровадив нові гарантії для постраждалого бізнесу

Реєстр пошкодженого майна та зони ризикованого землеробства стануть підставою для звільнення від перевірок виконання приписів.

Детонація боєприпасів залишає людей без права на компенсацію: у Раді хочуть змінити правила єВідновлення

Законопроєкт пропонує включити житло, зруйноване через надзвичайні ситуації воєнного характеру, до програми компенсацій та розширити пільги для власників.

Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

Держава визнає, що дитина з інвалідністю потребує особливого догляду, однак чинне законодавство призводить до того, що після мобілізації один із батьків втрачає можливість реалізувати ці сімейні гарантії: чому потрібен №15057.

За екоцид можуть запровадити довічне ув’язнення: деталі нового законопроєкту

Новий законопроєкт планує запровадити жорсткіші покарання за екоцид, включно з довічним ув’язненням і ліквідацією юридичних осіб.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]