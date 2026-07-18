Дональд Трамп звинуватив Канаду у лісових пожежах і обіцяє покарати

Дональд Трамп звинуватив північного сусіда у нездатності стримати пожежі.

Фото: gettyimages

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Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу Канаду через лісові пожежі, які останніми днями охопили димом значну частину Середнього Заходу та Східного узбережжя Штатів. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Американський лідер заявив, що буду обговорювати питання пожеж та їхнього негативного впливу на США з канадським прем'єром Карні. Американський президент звинуватив Канаду у тому, що США втрачають «мільярди доларів» через забруднення повітря.

«Ми вважаємо Канаду відповідальною за те, що вони не належним чином доглядають за своїми лісами та чагарниками, і США без потреби страждають від брудного, забрудненого та нездорового повітря, якість якого є небезпечною й абсолютно неприйнятною», - сказав Трамп.

Також президент США звинуватив Оттаву у тому, що країна відмовилася від базового управління лісами та прибирання сміття, знаючи, що така відмова призведе саме до цього результату.

«Це навмисна недбалість, яка стає щорічною проблемою, що коштує Сполученим Штатам мільярди доларів, і вартість цього забруднення, безумовно, має бути додана до мит, які Канада зараз сплачує», - додав лідер США.

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