Резерв+ може не працювати чотири дні: у Міноборони назвали причину

Після завершення технічних робіт усі сервіси застосунку працюватимуть у звичному режимі.

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Міністерство оборони України повідомило, що з 18 до 22 липня застосунок «Резерв+» може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. У відомстві порадили користувачам завчасно підготувати документ.

Зазначається, що технічні роботи в застосунку проводитимуть переважно вночі, однак у Міноборони радять мати при собі фізичний документ - завчасно завантажити PDF-версію.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути кнопку «+» та обрати пункт «Завантажити PDF».

За можливості документ рекомендують також роздрукувати.

Після завершення технічних робіт усі сервіси застосунку працюватимуть у звичному режимі.

ОНОВЛЕНО 09:37

Згодом у Міноборони оприлюднили уточнення.

«Застосунок працюватиме у звичайному режимі, технічні роботи триватимуть у нічний час по 1-2 години протягом зазначеного періоду», - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що PDF-версія військово-облікового документа потрібна для уникнення незручностей та підтвердження вашого статусу у випадку, коли застосунок не буде працювати.

Нагадаємо, у застосунку Резерв+ військовозобов'язані можуть подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у Силах оборони України.

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