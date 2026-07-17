Олександр Поклад став виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України

Перший заступник голови СБУ Олександр Поклад тимчасово очолив Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Служби безпеки України на першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.

Відповідне рішення закріплено указом № 622/2026 «Про тимчасове виконання обов’язків Голови Служби безпеки України».

Згідно з указом, Олександр Поклад тимчасово виконуватиме обов’язки Голови Служби безпеки України до призначення керівника СБУ в установленому законодавством порядку.

Також відбулися й інші кадрові зміни: Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків міністра закордонних справ на Андрія Сибігу, а обов’язків голови Національної поліції — на Максима Цуцкірідзе.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше Кабмін за погодженням із Президентом призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони України.

Також Євгеній Хмара офіційно залишив СБУ після переходу до Міноборони.

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