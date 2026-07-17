Спека та зневоднення: які напої варто пити, а від яких краще відмовитися

У літню спеку правильний вибір напоїв допомагає уникнути зневоднення та підтримати нормальну роботу організму, тоді як деякі популярні напої можуть, навпаки, посилювати втрату рідини та погіршувати самопочуття.

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У спекотну погоду організм втрачає більше рідини через потовиділення, тому підтримання водного балансу стає особливо важливим. Нестача рідини може призвести до зневоднення, що проявляється спрагою, слабкістю, запамороченням, головним болем і зниженням працездатності. Саме тому влітку варто уважно ставитися до вибору напоїв.

Які напої найкраще втамовують спрагу

Найкращим вибором залишається звичайна питна вода. Вона швидко відновлює втрати рідини, не містить цукру та зайвих калорій. Якщо людина активно займається спортом або тривалий час перебуває на спеці, можуть бути корисними напої, які допомагають поповнити запаси електролітів.

Добре втамовують спрагу також:

звичайна або слабомінералізована вода;

несолодкий зелений чи трав'яний чай;

вода з часточками лимона, м'яти або огірка без додавання цукру;

натуральні морси та компоти без доданого цукру;

кисломолочні напої, зокрема кефір або айран.

Фахівці радять пити невеликими порціями протягом дня, не чекаючи появи сильної спраги, адже вона вже може свідчити про початковий дефіцит рідини.

Які напої можуть сприяти зневодненню

Деякі популярні напої не лише не компенсують втрату рідини, а й можуть посилювати зневоднення або створювати додаткове навантаження на організм.

До них належать:

алкогольні напої;

солодкі газовані напої;

енергетики;

напої з великою кількістю цукру;

надмірна кількість міцної кави або чорного чаю.

Алкоголь має сечогінний ефект і сприяє втраті рідини. Солодкі газовані напої та енергетики містять значну кількість цукру, що не допомагає ефективно втамувати спрагу. Крім того, велика кількість кофеїну може негативно впливати на самопочуття людей із серцево-судинними захворюваннями та підвищеною чутливістю до стимуляторів.

Як уникнути зневоднення влітку

Під час спеки дорослим рекомендують регулярно пити воду, носити із собою пляшку з питною водою, уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями у найспекотніші години дня та збільшити в раціоні кількість овочів і фруктів із високим вмістом води, таких як кавун, диня, огірки чи помідори.

Особливу увагу до водного балансу варто приділяти дітям, людям похилого віку, вагітним жінкам, а також тим, хто працює або займається фізичною активністю на відкритому повітрі. За появи ознак сильного зневоднення, зокрема різкої слабкості, сплутаності свідомості чи втрати свідомості, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

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