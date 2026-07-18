Олександр Усик пояснив, чому відмовився від усіх чемпіонських титулів

Український чемпіон Олександр Усик пояснив, чому звільнив свої титули, і підтвердив намір провести ще один бій.

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Український боксер Олександр Усик розповів, чому після здобуття статусу абсолютного чемпіона світу вирішив відмовитися від своїх чемпіонських поясів. За словами спортсмена, він прагне дати можливість новому поколінню суперважковаговиків поборотися за титули та розвивати дивізіон.

В інтерв’ю FightHype Усик зазначив, що тричі ставав абсолютним чемпіоном світу, тому вважає, що настав час поступитися місцем іншим боксерам.

Він наголосив, що добре пам’ятає період, коли сам очікував шансу вийти на титульний поєдинок. Саме тому, за словами українця, він не хоче без потреби утримувати чемпіонські пояси, якщо це може стримувати розвиток суперважкої вагової категорії.

Водночас Усик запевнив, що не завершує кар’єру. Він продовжує тренуватися, уважно стежить за подіями у світі боксу та має намір провести ще один поєдинок.

«У мене є останній танець», — сказав Олександр Усик, підтвердивши, що планує вийти на ринг ще раз.

Нагадаємо, у травні Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена. А у червні Усик повідомив, що відмовляється від чемпіонських поясів, але готується провести ще один бій.

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