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У НБУ повідомили, чи розглядався варіант запровадження банкноти номіналом 5000 грн

23:00, 18 липня 2026 121
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У Нацбанку роз’яснили питання щодо запровадження банкноти номіналом 2000 грн.
У НБУ повідомили, чи розглядався варіант запровадження банкноти номіналом 5000 грн
Фото: НБУ
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Як відомо, Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

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У Національному банку розкрили, чи розглядався варіант запровадження банкноти номіналом 5 000 грн та чому віддали перевагу банкноту номіналом 2 000 грн.

«Розглядаючи питання уведення банкнот вищих номіналів, передусім Національний банк бере до уваги економічні чинники та моделі, які використовують центральні банки.

Наразі оптимальним найвищим номіналом для нашої країни є 2 000 гривень», — заявив регулятор.

У НБУ також зазначили, що нова банкнота продовжує сучасний банкнотний ряд, концепція її дизайну та система захисту в цілому відповідають модифікованим банкнотам номіналом 100, 200, 500, 1 000 гривень зразків 2014–2019 років.

 

Додамо, у Національному Банку пояснили, чи потрібно переналаштовувати банкомати, платіжні термінали під нову банкноту та скільки це може зайняти часу.

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гроші НБУ

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