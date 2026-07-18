Нотаріальна палата звернулася до «Ощадбанку» через відмови у проведенні операцій за нотаріальними довіреностями
20:03, 18 липня 2026 83
Нотаріальна палата повідомила про звернення до керівництва АТ «Ощадбанк» у зв'язку зі збільшенням кількості випадків відмов у проведенні банківських операцій за нотаріально посвідченими довіреностями.
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