Нотаріальна палата звернулася до «Ощадбанку» через відмови у проведенні операцій за нотаріальними довіреностями

Нотаріальна палата України повідомила, що звернулася до голови правління АТ «Ощадбанк» у зв’язку з інформацією про збільшення випадків відмови банківських установ приймати нотаріально посвідчені довіреності. На думку Палати, така практика може впливати на реалізацію державних гарантій нотаріальної діяльності та ускладнювати доступ фізичних і юридичних осіб до отримання нотаріальних послуг.

У Нотаріальній палаті нагадали, що чинне законодавство передбачає: якщо особа діє на підставі належним чином посвідченої нотаріальної довіреності, в якій чітко визначено обсяг її повноважень, підстав для відмови у вчиненні відповідних юридичних дій з боку банківських установ немає.

За інформацією НПУ, останнім часом до організації надходять звернення від нотаріусів щодо збільшення кількості випадків, коли установи АТ «Ощадбанк» відмовляють у проведенні операцій представникам, які діють на підставі нотаріально посвідчених довіреностей. У зв’язку з цим Палата звернулася до керівництва банку з проханням звернути увагу на зазначену ситуацію.