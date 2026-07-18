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Нотаріальна палата звернулася до «Ощадбанку» через відмови у проведенні операцій за нотаріальними довіреностями

20:03, 18 липня 2026 83
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Нотаріальна палата повідомила про звернення до керівництва АТ «Ощадбанк» у зв'язку зі збільшенням кількості випадків відмов у проведенні банківських операцій за нотаріально посвідченими довіреностями.
Нотаріальна палата звернулася до «Ощадбанку» через відмови у проведенні операцій за нотаріальними довіреностями
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Нотаріальна палата України повідомила, що звернулася до голови правління АТ «Ощадбанк» у зв’язку з інформацією про збільшення випадків відмови банківських установ приймати нотаріально посвідчені довіреності. На думку Палати, така практика може впливати на реалізацію державних гарантій нотаріальної діяльності та ускладнювати доступ фізичних і юридичних осіб до отримання нотаріальних послуг.

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У Нотаріальній палаті нагадали, що чинне законодавство передбачає: якщо особа діє на підставі належним чином посвідченої нотаріальної довіреності, в якій чітко визначено обсяг її повноважень, підстав для відмови у вчиненні відповідних юридичних дій з боку банківських установ немає.

За інформацією НПУ, останнім часом до організації надходять звернення від нотаріусів щодо збільшення кількості випадків, коли установи АТ «Ощадбанк» відмовляють у проведенні операцій представникам, які діють на підставі нотаріально посвідчених довіреностей. У зв’язку з цим Палата звернулася до керівництва банку з проханням звернути увагу на зазначену ситуацію.

У Нотаріальній палаті зазначають, що до неї надходять повідомлення про випадки відмов у проведенні окремих банківських операцій. Серед наведених прикладів:

  • відмова у видачі банківської картки представнику через відсутність у довіреності окремого повноваження на зміну фінансового номера клієнта банку;
  • відмова у видачі банківської картки з мотивуванням, що строк дії довіреності становить шість місяців, тоді як строк дії картки — вісім років;
  • відмова у відкритті банківського рахунку зі спеціальним режимом використання, попри наявність у довіреності повноважень на відкриття будь-яких рахунків;
  • відмова у повторній видачі банківської картки замість втраченої, хоча строк дії нотаріально посвідченої довіреності ще не закінчився;
  • відмова у видачі коштів представнику з рахунку довірителя або стягнення додаткової плати за таку операцію;
  • відмова у видачі коштів особі, яка надала свідоцтво про право власності того з подружжя, хто пережив померлого, або спадкоємцю, який пред’явив свідоцтво про право на спадщину щодо вмісту сейфа, комірки чи банківської скриньки, через те, що така особа не є клієнтом банку.

У НПУ вважають, що такі випадки не відповідають вимогам чинного законодавства та можуть ускладнювати реалізацію прав осіб, які діють на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, а також спадкоємців і другого з подружжя померлих клієнтів банку.

У зв’язку з цим Нотаріальна палата звернулася до керівництва АТ «Ощадбанк» із проханням розглянути порушені питання та надати їм належну оцінку. Крім того, НПУ запропонувала провести спільні зустрічі та обговорення для пошуку шляхів врегулювання зазначеної ситуації.

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