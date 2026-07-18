Заманив «покататися» на авто: на Одещині 29-річного чоловіка підозрюють у насильстві над двома хлопчиками

Зловмисник втирався в довіру до дітей і заманював їх у власне авто.

фото: поліція

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На Одещині поліція затримала 29-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над двома малолітніми хлопчиками. За скоєне затриманому загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомляють у поліції.

Як з’ясувало слідство, підозрюваний був знайомим матері одного з потерпілих. Чоловік часто приходив допомагати жінці по господарству та спілкувався з її 10-річним сином. Згодом він запропонував дитині покататися на автомобілі. Зловмисник навмисно вивіз хлопчика у безлюдне місце, де в салоні машини вчинив щодо нього насильницькі дії.

За деякий час чоловік знову навідався до цієї родини. Цього разу він зголосився відвезти 10-річного сина знайомої та його 11-річного друга купатися на місцеву водойму. Проте дорогою до ставка він вчинив дії сексуального характеру вже щодо старшого хлопчика.

Наразі фігуранту оголосили підозру за фактами неодноразового вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо дітей, які не досягли 14 років. Слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Поліція наполягає на триманні під вартою в СІЗО без можливості внесення застави.

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