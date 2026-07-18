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До 5 100 гривень доплати до пенсії у липні: хто отримає підвищені виплати

16:09, 18 липня 2026 237
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Підвищені виплати передбачені для сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника.
До 5 100 гривень доплати до пенсії у липні: хто отримає підвищені виплати
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У липні 2026 року для окремих категорій громадян України збільшуються мінімальні пенсійні виплати, що призначаються у зв’язку із втратою годувальника. Нові соціальні гарантії стосуються родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців.

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Мінімальна виплата — 10 020 гривень

Держава гарантує мінімальну пенсію у розмірі 10 020 гривень сім’ям, де виплату у зв’язку з втратою годувальника отримують двоє або більше членів родини. Виняток становлять непрацездатні батьки, а також дружина чи чоловік загиблого. Такий самий гарантований мінімум передбачений для сімей, у яких є двоє і більше дітей полеглого захисника.

Після перегляду державних гарантій ця сума зросла на 3 920 гривень порівняно з попереднім розміром.

Хто матиме право на виплату від 12 810 гривень

Для непрацездатних членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, встановлено вищий гарантований мінімум — 12 810 гривень.

На таку виплату можуть розраховувати:

  • мати або батько загиблого військового;
  • дружина або чоловік;
  • діти, які замість пенсії отримують державну соціальну допомогу.

Після оновлення розміру державних гарантій мінімальна виплата для цієї категорії збільшилася на 5 100 гривень.

Чи потрібно подавати заяву

Громадянам, яким пенсію у зв’язку з втратою годувальника вже призначено, перерахунок проведуть автоматично. Додатково звертатися до Пенсійного фонду чи подавати нові документи не потрібно.

Якщо ж виплата оформлюється вперше, необхідно звернутися до уповноваженого підрозділу відомства, де проходив службу загиблий або зниклий безвісти військовослужбовець, або безпосередньо до Пенсійного фонду України.

Які документи необхідно підготувати

Для призначення пенсії чи державної соціальної допомоги потрібно подати:

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про смерть військовослужбовця;
  • документи, які підтверджують родинні зв’язки;
  • інші документи, якщо цього вимагають конкретні обставини.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається у випадках, коли військовослужбовець загинув під час проходження служби або помер через поранення, контузію, каліцтво чи захворювання, отримані під час виконання службових обов’язків.

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