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Сергій Корецький заявив про необхідність оптимізації державного апарату та реформи держуправління

15:51, 18 липня 2026 243
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Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про необхідність оптимізації державного апарату, підвищення ефективності роботи уряду та продовження реформи державного управління в умовах воєнного стану.
Сергій Корецький заявив про необхідність оптимізації державного апарату та реформи держуправління
фото: facebook.com/sergii.koretskyi
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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів зустріч із державним секретарем Кабінету Міністрів Костянтином Мар’євичем, під час якої обговорив питання оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів.

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За словами глави уряду, одним із ключових пріоритетів є забезпечення якісної організації роботи Кабінету Міністрів та урядових структур, посилення координації між відомствами, а також жорсткий контроль за виконанням ухвалених рішень.

Окрему увагу сторони приділили реформі державного управління. Як зазначив Сергій Корецький, перед урядом стоїть завдання сформувати професійний і ефективний державний апарат, який зможе забезпечувати оперативне та якісне управління, зокрема в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Водночас питання щодо призначення нових очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ще обговорюється. 

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Кабінет Міністрів України Україна реформа

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