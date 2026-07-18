Сергій Корецький заявив про необхідність оптимізації державного апарату та реформи держуправління

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про необхідність оптимізації державного апарату, підвищення ефективності роботи уряду та продовження реформи державного управління в умовах воєнного стану.

фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів зустріч із державним секретарем Кабінету Міністрів Костянтином Мар’євичем, під час якої обговорив питання оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів.

За словами глави уряду, одним із ключових пріоритетів є забезпечення якісної організації роботи Кабінету Міністрів та урядових структур, посилення координації між відомствами, а також жорсткий контроль за виконанням ухвалених рішень.

Окрему увагу сторони приділили реформі державного управління. Як зазначив Сергій Корецький, перед урядом стоїть завдання сформувати професійний і ефективний державний апарат, який зможе забезпечувати оперативне та якісне управління, зокрема в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Водночас питання щодо призначення нових очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ще обговорюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.