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ВС назвав умови застосування принципу співмірності при стягненні витрат на правничу допомогу

14:57, 18 липня 2026 104
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ВС зазначив, що принцип співмірності розміру витрат на професійну правничу допомогу повинен застосовуватися відповідно до вимог частини шостої статті 134 КАС України за наявності клопотання іншої сторони.
ВС назвав умови застосування принципу співмірності при стягненні витрат на правничу допомогу
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Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, у якому просила визнати протиправними дії щодо обмеження граничного розміру збільшення пенсії в результаті її перерахунку та зобов’язати не обмежувати розмір збільшеної пенсії.

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Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково, зобов’язано відповідача здійснити виплату пенсії позивачу з урахуванням індексації, без обмеження її максимального розміру, з урахуванням раніше виплачених сум, та стягнуто на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань витрати зі сплати судового збору в розмірі 900,00 грн.

Позивач подав до суду першої інстанції заяву про ухвалення додаткового рішення про стягнення з відповідача на його користь витрат на правничу допомогу в розмірі 6000,00 грн.

Додатковим рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, стягнуто на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 3 000 грн.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, додаткове судове рішення скасував, здійснив розподіл судових витрат: стягнув за рахунок бюджетних асигнувань суму витрат на правничу допомогу в розмірі 6 000,00 грн. на професійну правничу допомогу в адміністративному судочинстві

Принцип співмірності розміру витрат на професійну правничу допомогу повинен застосовуватися відповідно до вимог частини шостої статті 134 КАС України за наявності клопотання іншої сторони. Це означає, що відповідач як особа, яка заперечує зазначений позивачем розмір витрат на оплату правничої допомоги, зобов’язаний навести обґрунтування та надати відповідні докази на підтвердження його доводів щодо неспівмірності заявлених судових витрат із заявленими позовними вимогами, подавши відповідне клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги, а суд, керуючись принципом співмірності, обґрунтованості та фактичності, вирішує питання щодо розподілу судових витрат, керуючись критеріями, закріпленими у статті 139 КАС України.

З постановою КАС ВС від 19 березня 2025 року у справі № 320/39247/23 можна знайомитись за посиланням.

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Верховний Суд судова практика КАС ВС

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