Чи забороняють ПДР експлуатацію авто через тріщину на лобовому склі

Тріщина на лобовому склі не входить до переліку несправностей, за яких ПДР забороняють експлуатацію автомобіля.

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Пошкодження вітрового скла в зоні роботи склоочисників саме по собі не віднесене Правилами дорожнього руху до технічних несправностей, за наявності яких експлуатація транспортного засобу забороняється. Такого висновку дійшов Рівненський районний суд Рівненської області, закривши адміністративне провадження щодо водія, якого поліція притягувала до відповідальності за частиною 4 статті 121 КУпАП.

Обставини справи

Поліція склала щодо водія протокол за частиною 4 статті 121 КУпАП, зазначивши, що він повторно протягом року керував автомобілем, на вітровому склі якого були сколи та тріщини в зоні роботи склоочисників. На думку правоохоронців, це порушувало вимоги ДСТУ 3649:2010 та пункту 31.1 Правил дорожнього руху. Як підставу для кваліфікації за частиною 4 статті 121 КУпАП також вказувалося, що раніше водія вже було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 121 КУпАП.

Водій заперечив свою вину. Він пояснив суду, що тріщина на вітровому склі не входить до переліку технічних несправностей, визначених пунктом 31.4 Правил дорожнього руху, за наявності яких експлуатація транспортного засобу забороняється. Відтак, на його думку, у його діях відсутній склад адміністративного правопорушення. Крім того, він зазначив, що є єдиним годувальником сім'ї, а автомобіль необхідний йому для роботи та утримання дітей.

Позиція суду

Дослідивши матеріали справи 570/1301/26, суд звернув увагу, що відповідальність за статтею 121 КУпАП настає лише у випадках, коли транспортний засіб має технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил його експлуатація забороняється.

Суд зазначив, що ДСТУ 3649:2010 дійсно встановлює вимогу щодо відсутності сколів і тріщин на вітровому склі в зоні роботи склоочисників. Водночас цей стандарт не визначає такі пошкодження як технічну несправність транспортного засобу.

Крім того, суд вказав, що пункт 31.4 Правил дорожнього руху визначає перелік технічних несправностей і невідповідностей, за наявності яких експлуатація транспортного засобу забороняється. При цьому пункт 31.4.4 ПДР стосується лише несправності склоочисників або склообмивачів, тоді як тріщини чи сколи на вітровому склі до цього переліку не віднесені.

Таким чином, суд дійшов висновку, що пошкодження вітрового скла свідчить про порушення його цілісності, однак не віднесене Правилами дорожнього руху до технічних несправностей, за наявності яких експлуатація транспортного засобу забороняється.

Окремо суд звернув увагу на принцип презумпції невинуватості та стандарт доказування «поза розумним сумнівом», пославшись, зокрема, на практику Європейського суду з прав людини та рішення Конституційного Суду України. Суд зазначив, що обов'язок доведення складу адміністративного правопорушення покладається на сторону обвинувачення, а всі сумніви щодо доведеності вини особи мають тлумачитися на її користь.

Рішення суду

Рівненський районний суд Рівненської області закрив провадження у справі на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 КУпАП у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, як це зазначено в резолютивній частині постанови.

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