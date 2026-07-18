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Чи призначать власнику помешкання субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав

11:49, 18 липня 2026 165
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Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням на період до закінчення опалювального сезону.
Чи призначать власнику помешкання субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав
Фото: blik.ua
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Пенсійний фонд пояснив, чи буде власнику помешкання призначено субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав та зареєструвався за іншою адресою.

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Там нагадали, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням на період до закінчення опалювального сезону (у квітні).

Після закінчення опалювального сезону 2025-2026 років домогосподарствам, які матимуть право на виплату у травні, розмір субсидії на неопалювальний сезон 2026 року буде розраховано автоматично.

Житлова субсидія призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а отримувач субсидії зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити орган Пенсійного фонду України про обставини, які впливають на право щодо призначення субсидії (про зміни у складі домогосподарства).

Отже, для призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон необхідно подати до Пенсійного фонду України нову заяву і декларацію. Це можна зробити на особистому прийомі, звернувшись до сервісного центру, надіслати поштою або онлайн – засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

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Пенсійний фонд субсидія

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