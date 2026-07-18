Чи призначать власнику помешкання субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав
Пенсійний фонд пояснив, чи буде власнику помешкання призначено субсидію на неопалювальний сезон, якщо член родини переїхав та зареєструвався за іншою адресою.
Там нагадали, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням на період до закінчення опалювального сезону (у квітні).
Після закінчення опалювального сезону 2025-2026 років домогосподарствам, які матимуть право на виплату у травні, розмір субсидії на неопалювальний сезон 2026 року буде розраховано автоматично.
Житлова субсидія призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а отримувач субсидії зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити орган Пенсійного фонду України про обставини, які впливають на право щодо призначення субсидії (про зміни у складі домогосподарства).
Отже, для призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон необхідно подати до Пенсійного фонду України нову заяву і декларацію. Це можна зробити на особистому прийомі, звернувшись до сервісного центру, надіслати поштою або онлайн – засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільного застосунку «Пенсійний фонд».
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