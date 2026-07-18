Які документи необхідні для в’їзду до Польщі та скільки треба мати грошей

Іноземець, який в'їжджає на територію Польщі, повинен мати фінансові ресурси у розмірі щонайменше 300 злотих.

Фото: portal.lviv.ua

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Посольство України у Польщі нагадало, які документи необхідно мати для в’їзду до Польщі.

Серед них:

1. дійсний закордонний біометричний паспорт

2. документ, що підтверджує дозвіл на проживання у Польщі (електронний документ про тимчасовий захист у мобільному додатку mObywatel, карта тимчасового або сталого побуту, карта резидента, дійсна віза); документ, що підтверджує дозвіл на проживання в іншій країні ЄС; або невикористані безвізові дні у Шенгенській зоні (якщо Ви перебували у Шенгенській зоні за безвізовим режимом, то у Вас має бути використаних не більше 90 днів протягом останніх 180 днів)

3. медичну страховку, якщо Ви в’їжджаєте на територію Польщі з туристичними цілями, і у вас немає права на безкоштовне медичне забезпечення в Польщі. Це дасть можливість у разі потреби отримання медичної допомоги у Польщі, та уникнути значних видатків у разі нагальних проблем зі здоров’ям.

4. фінансові ресурси, достатні для покриття витрат на заплановане перебування та зворотну подорож до країни походження або проживання, або витрат на транзит до третьої країни, яка надасть дозвіл на в'їзд, або документ, що підтверджує можливість отримання таких ресурсів відповідно до законодавства. Іноземець, який в'їжджає на територію Республіки Польща, повинен мати фінансові ресурси у розмірі щонайменше:

300 злотих, якщо заплановане перебування не перевищує 4 днів;

75 злотих за кожен день запланованого перебування, якщо заплановане перебування перевищує 4 дні;

200 злотих на повернення до України, якщо немає викупленого зворотного квитка

або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

«Якщо Ви ще надалі користуєтесь небіометричним паспортом, то при в’їзді до Польщі Ви обов’язково повинні мати діючу Шенгенську / польську національну візу або дійсний дозвіл на проживання у Польщі (карту побуту, карту резидента, електронний сертифікат Diia.pl тощо) чи у будь-якій іншій країні Шенгенської зони», - заявили у посольстві.

Також там додали, якщо особа втратила закордонний паспорт в країні, що знаходиться поза Шенгенською зоною, і хоче повернутись до України через Польщу (іншу країну Шенгенської зони), то їй необхідно:

1. Звернутися до консульської установи України у країні перебування та отримати посвідчення особи на повернення в Україну (т. зв. «білий паспорт»).

2. Після цього звернутися до консульства Польщі для отримання візи на в’їзд до Польщі (країни транзиту).

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