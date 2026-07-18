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Угорщина заблокувала відкриття двох кластерів про вступ України до ЄС — ЗМІ

08:48, 18 липня 2026 138
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Угорська делегація застосувала вибіркову тактику щодо відкриття кластерів.
Угорщина заблокувала відкриття двох кластерів про вступ України до ЄС — ЗМІ
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У п’ятницю, 17 липня, відбулося засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення, під час якого Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття другого і третього перемовних кластерів для України.  При цьому Будапешт погодився відкрити третій кластер для Молдови

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Проте такий варіант розділення країн не підтримала більшість держав Євросоюзу, тому рішення взагалі не ухвалили, пише «ЄП».

На засіданні робочої групи учасники обговорювали результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України і Молдови. Метою було затвердити ці результати і надіслати обом країнам офіційні листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції.

Через відсутність консенсусу дипломати ЄС вирішили повернутися до затвердження результатів скринінгу кластерів на наступному засіданні робочої групи, яке відбудеться 22 липня. Це засідання стане останнім перед літньою перервою в роботі європейських інституцій.

Перша зустріч експертів з розширення у Брюсселі після літніх відпусток відбудеться 1 вересня.

Раніше Європейський Союз відкрив для України шостий кластер переговорів про вступ під назвою «Зовнішні відносини». 

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Україна Угорщина

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