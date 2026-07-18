Венгрия заблокировала открытие двух кластеров по вступлению Украины в ЕС — СМИ

Венгерская делегация применила выборочную тактику в вопросе открытия кластеров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 17 июля, состоялось заседание рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения, во время которого Венгрия отказалась начать процесс открытия второго и третьего переговорных кластеров для Украины. При этом Будапешт согласился открыть третий кластер для Молдовы.

Однако такой вариант разделения стран не поддержало большинство государств Евросоюза, поэтому решение вообще не было принято, пишет «ЕП».

На заседании рабочей группы участники обсуждали результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы. Целью было утвердить эти результаты и направить обеим странам официальные письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции.

Из-за отсутствия консенсуса дипломаты ЕС решили вернуться к утверждению результатов скрининга кластеров на следующем заседании рабочей группы, которое состоится 22 июля. Это заседание станет последним перед летним перерывом в работе европейских институтов.

Первая встреча экспертов по вопросам расширения в Брюсселе после летних отпусков состоится 1 сентября.

Ранее Европейский Союз открыл для Украины шестой кластер переговоров о вступлении под названием «Внешние отношения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.