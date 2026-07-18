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Можно ли работать по совместительству во время декрета, но не выходить на основную работу

07:18, 18 июля 2026 100
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Законодательство не обязывает находиться в отпуске по всем местам работы.
Можно ли работать по совместительству во время декрета, но не выходить на основную работу
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Работница, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, может не выходить на основное место работы, но при этом начать работать по совместительству. Законодательство не требует прекращать такой отпуск одновременно по всем местам работы.

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Отпуск по уходу за ребенком является правом работника, а не обязанностью. Он может оформляться как по основному месту работы, так и по совместительству. Поэтому работница имеет право продолжать находиться в таком отпуске по основному месту работы и одновременно работать по совместительству.

Согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), по желанию работника после окончания отпуска в связи с беременностью и родами ему предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Также эта статья предусматривает возможность работать во время такого отпуска на условиях неполного рабочего времени.

Если работница хочет прекратить отпуск по уходу за ребенком именно по совместительству, она должна уведомить об этом работодателя не позднее чем за 10 дней и подать соответствующее заявление. На основании заявления издается приказ о досрочном прекращении отпуска до достижения ребенком трех лет.

Кроме того, по месту работы по совместительству работница может работать на условиях неполного рабочего времени. Для этого необходимо подать заявление об установлении такого режима работы.

Если работница только устраивается на работу по совместительству, с ней заключается письменный трудовой договор или она подает заявление о приеме на работу. После этого работодатель издает приказ о приеме на работу по совместительству. В заявлении и приказе сразу можно указать условия неполного рабочего времени, например работу на 0,25 ставки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», многие будущие мамы считают, что декретный отпуск автоматически начинается на 30-й неделе беременности. Однако законодательство позволяет женщине самостоятельно выбрать более позднюю дату его начала, если для этого нет медицинских противопоказаний.

Если беременная работница хочет продолжить работать после 30-й недели, она может перенести начало отпуска в связи с беременностью и родами. Для этого необходимо выполнить несколько шагов. 

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