Чи можна працювати за сумісництвом під час декрету, але не виходити на основну роботу

Законодавство не зобов’язує перебувати у відпустці за усіма місцями роботи.

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Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може не виходити на основне місце роботи, але при цьому розпочати роботу за сумісництвом. Законодавство не вимагає припиняти таку відпустку одночасно за всіма місцями роботи.

Відпустка для догляду за дитиною є правом працівника, а не обов’язком. Вона може оформлюватися як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Тому працівниця має право продовжувати перебувати у такій відпустці за основним місцем роботи та працювати за сумісництвом.

Відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України (КЗпП), за бажанням працівника після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами йому надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Також цією статтею передбачено можливість працювати під час такої відпустки на умовах неповного робочого часу.

Якщо працівниця хоче припинити відпустку по догляду за дитиною саме за сумісництвом, вона має повідомити про це роботодавця не пізніше ніж за 10 днів та подати відповідну заяву. На підставі заяви видається наказ про дострокове припинення відпустки до 3 років.

Крім того, за місцем роботи за сумісництвом працівниця може працювати на умовах неповного робочого часу. Для цього необхідно подати заяву про встановлення такого режиму роботи.

Якщо працівниця лише влаштовується на роботу за сумісництвом, з нею укладається письмовий трудовий договір або вона подає заяву про прийняття на роботу. Після цього роботодавець видає наказ про прийняття на роботу за сумісництвом. У заяві та наказі одразу можна зазначити умови неповного робочого часу, наприклад роботу на 0,25 ставки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», багато майбутніх мам вважають, що декретна відпустка автоматично починається на 30-му тижні вагітності. Однак законодавство дозволяє жінці самостійно обрати пізнішу дату її початку, якщо для цього немає медичних протипоказань.

Якщо вагітна працівниця хоче продовжити працювати після 30-го тижня, вона може перенести початок відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Для цього необхідно виконати кілька кроків.