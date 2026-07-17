На Хмельниччині чоловік підробив договір і отримав майже 200 тисяч грн компенсації за «муніципальну няню»

За даними слідства, у документах він зазначав, що з січня 2023 року по вересень 2025 року щомісяця надавалися послуги з догляду за дитиною обсягом 165 годин на місяць.

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У Хмельницькій області суд визнав винним мешканця Кам'янець-Подільського району, який незаконно заволодів майже 200 тисячами грн бюджетних коштів, призначених для компенсації витрат на догляд за дитиною.

Як повідомили у суді, чоловік підробив договір про здійснення догляду за дитиною віком до трьох років, а також вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт про «надані» послуги.

За даними слідства, у документах він зазначав, що з січня 2023 року по вересень 2025 року щомісяця надавалися послуги з догляду за дитиною обсягом 165 годин на місяць. Надалі ці документи подавалися до органів соціального захисту населення для отримання державної компенсації.

У результаті чоловік отримав гроші на загальну суму 196 137,90 грн.

Під час досудового розслідування обвинувачений повністю відшкодував завдані державі збитки та беззаперечно визнав свою вину. У зв'язку з цим прокурор уклав із ним угоду про визнання винуватості.

Вироком суду від 13 липня 2026 року угоду було затверджено. Чоловіку призначили узгоджене сторонами угоди покарання у виді 3-х років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

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